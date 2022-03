Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wagt Anlauf nach oben - Anleger aber vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den moderaten Verlusten vom Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitagmorgen mit leichten Gewinnen starten. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax (DAX 40) ein Plus von 0,37 Prozent auf 14 327 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex nach zwei starken Vorwochen ein Wochenverlust von rund 1 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird am Freitag mit einem Anstieg von rund 0,4 Prozent erwartet.

"Die Gipfeltreffen in Brüssel (Nato, G7, EU) zum Thema Ukraine-Krieg haben für Verunsicherung und einer erhöhten Volatilität beigetragen, während die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone besser ausgefallen sind als gedacht", konstatierte Helaba-Marktexperte Ralf Umlauf. Sorgen vor einer Abkühlung der konjunkturellen Dynamik bestünden weiterhin, die Risikoaversion sei zuletzt aber nicht gewachsen. "Letztlich lassen positive Meldungen zum Ukraine-Krieg auf sich warten und so halten sich Marktteilnehmer mit Engagements zurück", erklärte Umlauf.

Im Anlegerfokus steht am Freitag die Bekanntgabe des Ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser dürfte bestätigen, dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven eingetrübt haben, einhergehend mit der Kriegsverunsicherung, Lieferkettenproblemen und den angespannten Rohstoffmärkten, glaubt Umlauf. "Allerdings scheinen die Unternehmen in der Summe nicht in Panik zu verfallen, der Schwung der Industrie ist weiterhin hoch."

Unter den Einzelwerten könnte sich das Anlegerinteresse auf Vitesco (Vitesco Technologies) richten. Der Autozulieferer plant für das neue Jahr wegen des Chipmangels und steigender Kosten vorsichtig. Das Unternehmen geht von einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 2,2 bis 2,7 Prozent aus. Damit bleibt Vitesco unter den durchschnittlichen Schätzungen von Analysten. Effekte aus dem Ukraine-Krieg sind dabei noch nicht berücksichtigt. Der Umsatz soll von 8,35 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf 8,6 bis 9,1 Milliarden steigern. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Vitesco-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Deutlich nach oben ging es vorbörslich für die Aktien von Eckert & Ziegler (EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik). Der Strahlen- und Medizintechnikexperte will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr weiter zulegen.

Die Aktien von DIC Asset werden an diesem Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Insofern sollte ein negatives Vorzeichen zur Eröffnung nicht überraschen./edh/mis