Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wagt neuen Anlauf auf 24.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte ist mit leicht steigenden Kursen am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Damit setzt sich die am Montag begonnene Erholung wohl fort. Der DAX könnte wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen etwa 24.000 und 24.500 Zählern zurückkehren, aus der er am Freitag nach überraschend schwachen Arbeitsmarktzahlen aus den USA herausgefallen war.

Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex Dax rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,7 Prozent auf 24.032 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ein Anstieg um rund 0,5 Prozent ab.

Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen. Am Mittwoch stehen unter anderem die Kennziffern der Dax-Konzerne Bayer, Beiersdorf, Commerzbank, Fresenius (Fresenius SECo), QIAGEN, Siemens Energy, Vonovia (Vonovia SE) und Zalando auf der Agenda.

Nach einem überraschend guten Quartal erhöht die Commerzbank ihr Gewinnziel für 2025. Im zweiten Jahresviertel stieg der operative Gewinn um 34 Prozent.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia wird nach Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher und erhöhte seine Ziele für das Gesamtjahr. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte in den ersten sechs Monaten um 12 Prozent zu.

Bei Siemens Energy stiegen die Auftragseingänge im dritten Geschäftsquartal von 10,4 auf 16,6 Milliarden Euro. Auch bei Umsatz und Gewinn verzeichnete das Unternehmen deutliche Zuwächse. Den Jahresausblick bekräftigte der Energietechnikkonzern.

Der Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern Fresenius hob nach dem zweiten Quartal sein Wachstumsziel an. Im vergangenen Quartal lag das organische Umsatzplus bei fünf Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank zwar um ein Prozent, fiel aber deutlich besser als von Analysten befürchtet aus.

Der Online-Händler Zalando hat nach einem starken Quartal beim Ausblick die Übernahme von About You eingerechnet. Im zweiten Jahresviertel wuchs der Umsatz um 7,3 Prozent, das bereinigte Ebit legte von 172 auf 186 Millionen Euro zu.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage in seinem Hautpflegegeschäft verzeichnet. Das Unternehmen senkte daher sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Der Ergebnisausblick wurde bestätigt.

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen blickt nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um sechs Prozent und der bereinigte Gewinn je Aktie um 13 Prozent./edh/jha/