Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wenig verändert erwartet - Redcare stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.405 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zu Wochenbeginn quasi unverändert erwartet.

In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

Die Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) reagierten positiv auf Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Das vorbörsliche Plus belief sich auf mehr als 5 Prozent auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.

Hannover Rück (Hannover Rück) will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Die Papiere gewannen auf Tradegate 0,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

Aufträge aus der Ukraine bescherten dem Windkraftanlagen-Hersteller Nordex ein vorbörsliches Plus von 1,8 Prozent auf Tradegate./ajx/mis