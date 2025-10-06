DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto17,11 +0,7%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.915 +0,4%Euro1,1694 -0,3%Öl65,35 +1,5%Gold3.935 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, BVB im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wenig verändert erwartet - Redcare stark

06.10.25 08:18 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wenig verändert erwartet - Redcare stark | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.378,8 PKT -43,8 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.405 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zu Wochenbeginn quasi unverändert erwartet.

Wer­bung

In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

Die Aktien der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) reagierten positiv auf Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Das vorbörsliche Plus belief sich auf mehr als 5 Prozent auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.

Hannover Rück (Hannover Rück) will "vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung" die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende steigern. Die Papiere gewannen auf Tradegate 0,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

Wer­bung

Aufträge aus der Ukraine bescherten dem Windkraftanlagen-Hersteller Nordex ein vorbörsliches Plus von 1,8 Prozent auf Tradegate./ajx/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com