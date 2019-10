Aktien Frankfurt Ausblick: Dax winkt ruhiger Auftakt nach Rally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer wochenlangen Kursrally steht dem Dax (DAX 30) am Montag ein unspektakulärer Handelsauftakt bevor. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,02 Prozent auf 12 892 Punkte. Damit dürfte er sich weiter auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2018 halten. Am Freitag hatte sich der Dax mit dem dritten Wochengewinn ins Wochenende verabschiedet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird am Montag minimal im Plus erwartet.

Die auch in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison, Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan sowie der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner dürften neben den Dauerbrennern Brexit und Handelsstreit den Wochenverlauf prägen. Insbesondere die Signale der US-Notenbank Fed am Mittwochabend sind laut den Devisenexperten der Commerzbank interessant. Eine Zinssenkung werde von den meisten Beobachtern erwartet. Daher gehe es vor allem darum, ob nach dann drei Zinssenkungen die Anpassungswelle ende oder ob es doch eher ein echter "Zinssenkungs-Zyklus" werde, so die Analysten.

An der deutschen Berichtsfront bleibt das Nachrichtenaufkommen zu Wochenbeginn noch übersichtlich. Den Auftakt in den hiesigen Zahlenreigen eröffnete der Kunststoffspezialist Covestro. Wegen des wettbewerbsbedingten Preisdrucks und der Autoflaute berichtete er für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang sowie einen Einbruch des operativen Ergebnisses (Ebitda). Dieses fiel zwar immer noch besser aus als von Analysten befürchtet, und das gesenkte Ebitda-Jahresziel kam ebenfalls nicht überraschend. Doch "die Zahlen dürften kaum ausreichen, um die Aktie auf ihrem aktuellen Niveau zu halten", sagte ein Händler. Auf der Handelsplattform Tradegate gab sie vorbörslich um 0,3 Prozent nach.

Derweil wird die Milliardenfusion der beiden Immobilienunternehmen Aroundtown (Aroundtown SA) und TLG (TLG IMMOBILIEN) konkreter. Nachdem die beiden Konzerne bereits Anfang September mitgeteilt hatten, eine Fusion zu prüfen, haben sie sich auf die Eckpunkte geeinigt, wie sie am Sonntag mitteilten. Dabei sei vorgesehen, dass Aroundtown den TLG-Aktionären ein Übernahmeangebot machen wird. Das Angebot soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden. Bezahlt werden sollen die TLG-Anteilseigner mit Aroundtown-Aktien. Sollte das Vorhaben gelingen, würde europaweit der größte Anbieter von Büros entstehen. Während Aroundtown-Titel vorbörslich nachgaben, legten TLG zu./gl/zb