Aktien Frankfurt Ausblick: Dax winkt sechstes Rekordhoch in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem neuerlichen Rekordhoch könnte der Dax (DAX 40) am Donnerstag den Handel aufnehmen. Dem deutschen Leitindex winkt somit die sechste Bestmarke in Folge. Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX den Dax mit 17 612 Punkten auf einem neuen historischen Hoch. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird ebenfalls gut behauptet taxiert.

Sollte es in letzter Minute nicht noch einen Einbruch geben, dürfte der Februar für den Dax ein starker Monat werden. Bislang bringt es der Dax im Februar auf ein Plus von rund vier Prozent. "Globale Aktien entwickelten sich im Februar gut, unterstützt durch die KI-Thematik und eine Erholung in China", sagte am Donnerstag ein Aktienstratege von Jefferies.

Die Kauflaune der Anleger bleibt also zunächst ungebrochen. War diese zuletzt weniger nachrichtlich getrieben, so könnte sich dies am Donnerstag ändern. Mit Spannung erwarten Börsianer Inflationssignale unter anderem aus Deutschland und den USA.

Außerdem gibt die Saison der Quartalsberichte noch einmal Gas mit einer Reihe an Zahlen - unter anderem von den Dax-Konzernen Covestro, Beiersdorf und MTU (MTU Aero Engines). Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gaben die Aktien von Beiersdorf und Covestro nach.

Unter den Nebenwerten sackten Aixtron (AIXTRON SE) vorbörslich um 8 Prozent ab. Der Anlagenbauer für die Chip-Produzenten rechnet 2024 mit zumindest deutlich langsameren Wachstum. Aktien von Nordex und SMA Solar, zwei Unternehmen der Erneuerbaren Energien, waren dagegen vorbörslich nach Prognosen für das laufende Jahr gesucht./bek/stk