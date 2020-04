Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung erlahmt - Streit der EU über Virus-Hilfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei starken Börsentagen verliert die Erholung am deutschen Aktienmarkt an Schwung. Nachdem der Dax (DAX 30) seit Wochenbeginn um fast neun Prozent gestiegen war, ist am Mittwoch im frühen Handel mit Kursverlusten zu rechnen. Die Finanzminister der EU konnten sich im Streit über ein milliardenschweres Corona-Rettungspaket vorerst nicht einigen und vertagten sich auf Donnerstag. Das belastet am Morgen die Kurse: Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte diesen knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Prozent schwächer mit 10 217 Punkten.

Schon an der Wall Street war die Erholung am Vortag ins Stocken geraten. Nach wie vor schauen die Investoren auf die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen. "Weiter nach oben dürfte es nur gehen, wenn die gesundheitlichen Fortschritte auch zu wirtschaftlichen Fortschritten führen", blickte Analyst Thomas Altmann von QC Partners zurückhaltend auf die weitere Entwicklung der Börsenkurse.

Wegen des Coronavirus nahmen mit Henkel (Henkel vz) und der Deutschen Post (Deutsche Post) zwei weitere Dax-Konzerne die Prognosen für das laufende Jahr zurück. Anleger reagierten unterschiedlich, im vorbörslichen Aktiengeschäft auf Tradegate gaben Deutsche Post nach, während sich Henkel stabil hielten.

Daneben könnten Analystenkommentare für Bewegung sorgen. Die Investmentbank Morgan Stanley rät für Beiersdorf-Aktien (Beiersdorf) zum Verkauf und JPMorgan für die Papiere von HeidelbergCement. Beide Titel verloren auf Tradegate rund ein Prozent. Eine Kaufempfehlung der US-Bank Jefferies für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) konnte den Kurs vorbörslich nicht antreiben, die Papiere gaben leicht nach./bek/mis