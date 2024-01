Aktien Frankfurt Ausblick: Freundlicher Wochenstart erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 16 779 Punkte. Er setzt sich damit etwas von der 21-Tage-Linie ab, um die er zuletzt pendelte. Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), wurde zuletzt 0,5 Prozent höher erwartet.

Das Rekordhoch von 17 003 Punkten von Mitte Dezember bleibt für den Dax in Sichtweite. Impulse von der Wall Street bleiben zum Wochenbeginn angesichts des Martin Luther King Day in den USA aus. Die Börsen in New York öffnen erst am Dienstag wieder.

In den kommenden Tagen könnte dann die - zumindest in den USA - so langsam Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen für Impulse sorgen. Zudem bleibt die Geldpolitik der Notenbanken im Fokus.

Die Aktien von Continental legten nach einer Empfehlung der Bank JPMorgan am Morgen auf Tradegate um 2,3 Prozent zu verglichen mit dem Xetra-Schluss. Auto-Analyst Jose Asumendi sieht durch Sparmaßnahmen Potenzial für die Profitabilität. Er hält die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers daher trotz des Kursanstiegs in den vergangenen Monaten für weiter günstig bewertet.

Compugroup (CompuGroup Medical SECo) verteuerten sich nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank auf Tradegate um fast fünf Prozent. Die Kurskorrektur der Aktie des Softwareherstellers im vergangenen Jahr sei übertrieben gewesen, hieß es.

Der Technologiekonzern Kontron erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum von Umsatz und Gewinn. Vorläufige Zahlen für 2023 ließen auf ein starkes viertes Quartal schließen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen zudem mit. Die Aktien gewannen auf Tradegate 2,9 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/mis