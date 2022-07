Aktien Frankfurt Ausblick: Gute Vorgaben durch Technologie-Werte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Amazon und Apple dürften am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt für gute Laune sorgen. Im Dax (DAX 40) zeichnen sich weitere Gewinne ab, der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 13 351 Punkte.

Sein jüngstes Zwischenhoch lag im Juli bei 13 399 Punkten und bei aktuell 13 441 Punkten wartet die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird am Freitag ebenfalls 0,5 Prozent höher erwartet.

Vor allem für Technologiewerte zeichnet sich ein guter Tag ab - der NASDAQ 100 wird vom Broker IG nach einer guten Woche aktuell nochmals 1,3 Prozent fester erwartet. Nach Quartalszahlen zogen die Aktien von Amazon am Vortag im nachbörslichen US-Geschäft um fast 14 Prozent nach oben und auch Apple gewannen deutlich dazu.

"Gerade bei den Big-Techs waren große Einbrüche durch die steigenden Zinsen befürchtet worden", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Dass die Big-Techs jetzt solide berichten, nimmt viel Druck und auch viel Angst aus dem Markt."

Der weltgrößte Online-Händler Amazon steigerte den Umsatz im zweiten Quartal trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen deutlich. Das könnte auch in Europa im Branchenindex Stoxx Europe 600 Retail positive Spuren hinterlassen. Mit einem Jahresminus von über 30 Prozent ist er wegen der trüben Verbraucherstimmung der bislang schwächste Branchenindex. Apple erwies sich derweil im abgelaufenen Quartal als widerstandsfähig gegen Konjunktursorgen und Logistik-Engpässe.

Erhöhte Umsatzziele des Wafer-Herstellers Siltronic goutierten die Anleger im vorbörslichen Handel auf Tradegate mit einem Plus von mehr als acht Prozent zum Xetra-Schluss.

Für die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) senkte die UBS den Daumen und votiert nun mit "Neutral". Nach dem Kurseinbruch am Vortag auf ein Tief seit 2010 ging es auf Tradegate im vorbörslichen Freitagshandel um weitere 0,3 Prozent abwärts./ajx/mis