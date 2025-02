Aktien Frankfurt Ausblick: Hoffnung auf Wirtschaftsbelebung liefert Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Wochenstart sieht es für den DAX am Mittwoch deutlich besser aus. Etwa eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,9 Prozent auf 22.613 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird am Mittwoch mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Starke Vorgaben kommen vor allem von der Börse in Hongkong, wo der Hang Seng einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2022 erreichte. Die US-Indizes hatten am Vorabend indes teils weiter geschwächelt.

Die Korrelationen, wonach alles im Sog der Wall Street steige oder falle, seien aufgebrochen, schrieb Jochen Stanzl, Analyst beim Broker CMC Markets. Anleger gingen derzeit weitaus selektiver vor. In Deutschland setzten sie auf die Zukunft und damit konkret auf eine Lockerung der Schuldenbremse, was eine neue wirtschaftliche Dynamik entfalten könnte, so der Experte.

Wer­bung Wer­bung

Die Zahlen der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) für 2024 nannte ein Händler durchwachsen und den Ausblick auf 2025 unter den Erwartungen. Möglich seien daher Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf. Auf Tradegate ging es im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent nach unten im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) steigerte den Gewinn trotz zweier zerstörerischer Hurrikane im vergangenen Jahr deutlich. Auch eine hohe Dividende und Aktienrückkäufe sorgten für gute Laune bei den Anlegern, wie das vorbörsliche Plus auf Tradegate von 2,2 Prozent zeigte.

Wer­bung Wer­bung

Beim Versorger Eon (EON SE) lobten Börsianer den starken Ausblick. Die Papiere gewannen auf Tradegate 1,7 Prozent. Vorbörslich etwas höher standen auf Tradegate auch die Anteile des Medizinkonzerns Fresenius SE mit 1,1 Prozent.

Zwei Hochstufungen für Sartorius (Sartorius vz) von Barclays und Bernstein ließen die Papiere des Laborzulieferers um 1,8 Prozent steigen. Das Bioprocessing-Geschäft sei in einer neuen Post-Covid-Welt angekommen, so die Barclays-Analysten. Sartorius sei günstiger bewertet als die direkte Konkurrenz.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 will im neuen Jahr seinen Aufwärtstrend beim operativen Ergebnis fortsetzen und gibt sich höhere Ziele als erwartet. Das vorbörsliche Plus auf Tradegate betrug fast sechs Prozent./ajx/mis