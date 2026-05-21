DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 -1,3%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.854 +0,3%Euro1,1625 ±0,0%Öl106,5 +1,3%Gold4.532 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX tritt wohl auf der Stelle -- Nikkei springt kräftig an, China-Börsen stabil -- Bund plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS -- SpaceX mit Milliardenverlust
Top News
Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst
Generali-Aktie: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden Generali-Aktie: Versicherer wuppt höhere Katastrophenschäden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum verändert - Nvidia-Impuls nicht eindeutig

21.05.26 08:16 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum verändert - Nvidia-Impuls nicht eindeutig | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.737,2 PKT 336,6 PKT 1,38%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im DAX zunächst wenig tun. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA aber zunächst keine eindeutigen Impulse mit sich brachte.

Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 24.713 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Vor Bekanntgabe der Nvidia-Zahlen waren die US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 sogar wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt.

Nvidia (NVIDIA) musste hohen Erwartungen entsprechen, konnte offenbar zunächst vor allem nur die Analysten überzeugen. Denn nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat Nvidia in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Die Erwartungen am Markt waren aber offenbar noch etwas höher angesiedelt, nachdem die Aktien seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Sie gaben nachbörslich etwas nach.

Vor diesem Hintergrund könnte am Donnerstag auch die jüngste Rally bei europäischen Chipwerten hinterfragt werden. Auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 stehend, wurden vorbörslich bei Infineon aber nochmals etwas höhere Kurse gezahlt. Auch die frisch vorgelegten Resultate des US-Konzerns Analog Devices könnten für den deutschen Halbleiterhersteller relevant sein.

Die Aktien von RWE und Evonik liegen vorbörslich jedoch im Minus infolge von Analystenabstufungen. Für den Energiekonzern RWE gab die französische Investmentbank Exane BNP nach dem guten Lauf der vergangenen Monate ihr optimistisches Votum auf. Mit dem Ende April erreichten Hoch seit 2010 hatten sich die Titel seit Ende 2024 mehr als verdoppelt.

Bei dem Chemiekonzern Evonik konterte Barclays die Jefferies-Hochstufung vom Vortag. Durch die Erholung seit März sei die Bewertung nun fair, argumentierte der Analyst Anil Shenoy. Wie auch andere Chemiewerte hatte Evonik zuletzt als Profiteur der Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs gegolten. Dies sei nun eingepreist./tih/zb

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

08:24Kaum Impulse durch starke NVIDIA-Bilanz: DAX unverändert erwartet - Nikkei 225 hebt ab
08:19dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus - Teil 2
08:17Airbus A320 von Condor: Vogelschlag in beide Triebwerke
08:16Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum verändert - Nvidia-Impuls nicht eindeutig
08:00Nach fulminanten NVIDIA-Zahlen: Die 10 wichtigsten Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag
07:36dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus - Nvidia überzeugt nicht alle
06:59Audi, BMW, Volkswagen, Continental, Europcar: Der Newsletter „manage:mobility“
06:51DAX-FLASH: Kaum verändert - Nvidia überzeugt, aber nicht alle
mehr