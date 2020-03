Aktien Frankfurt Ausblick: Keine Panik mehr - Dax deutlich über 9000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag weiter zu beruhigen. Der X-Dax als Indikator für den Dax (DAX 30) deutete knapp eine Stunde vor dem Start einen Zuwachs von 4,4 Prozent auf 9128 Punkten an. Die US-Futures zogen zuletzt merklich an, in Asien und dort vor allem in Japan gab es ebenfalls kräftige Aufschläge. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird 4,2 Prozent höher erwartet.

Am Vortag hatte der Dax nach seinem freundlichen Ausklang der Vorwoche zwar wieder im Minus geschlossen, aber immerhin klar über seinem Tagestief. "Die Lage auf dem Parkett beruhigt sich. Natürlich bleibt die Unsicherheit. Aber die rückläufigen Volatilitätsindizes zeigen, dass zumindest die Panik erst einmal verschwunden ist", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der Dax pendelt seit Anfang der vergangenen Woche im Bereich zwischen etwas mehr als 8200 und rund 9200 Punkten. Sehr wichtig sei, dass die technische Unterstützungslinie im Dax bei 8152 gehalten habe, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Von Euphorie zu sprechen sei gleichwohl verfrüht.Charttechnisch werde sich die Lage nachhaltig erst mit einem umfassenden Rückgang der Corona-Fallzahlen entschärfen, führte er aus. Die USA stünden noch ganz am Anfang einer Corona-Krise. Das Krisenmanagement funktioniere dort deutlich schlechter als in andern Ländern.

Unter den Einzelwerten am deutschen Markt schossen die Anteile des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex auf Tradegate vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als 14 Prozent hoch. Ein Händler lobte den Umsatzausblick der Hamburger.

ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) gewannen auf Tradegate mehr als 9 Prozent. Der italienische Medienkonzern Mediaset stockte seine Beteiligung am deutschen MDAX-Konzern auf./ajx/mis