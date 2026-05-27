DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 ±0,0%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.910 +0,9%Euro1,1616 -0,2%Öl97,61 +1,7%Gold4.461 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML im Fokus
Top News
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend
BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?  BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? 
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Ausblick: Leichter Dämpfer für den Dax - Spannungen in Nahost

03.06.26 08:17 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Leichter Dämpfer für den Dax - Spannungen in Nahost | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.124,2 PKT 121,1 PKT 0,48%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem freundlichen Vortagesschluss dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zur Eröffnung etwas einknicken. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX einen Rückgang von 0,4 Prozent auf 25.026 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein wenig tiefer erwartet.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Aus dem Iran verlautete, dass seit Tagen keine Gespräche mehr stattfänden. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich beide Seiten die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise legten am Morgen zu - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

Davon ungeachtet setzte der japanische Nikkei 225 seine Rekordjagd fort und schloss sich damit weiteren Höchstständen an der Wall Street an. Die Anleger konzentrierten sich fast nur noch auf die Chancen des Boomthemas KI und verdrängten eine zunehmende Anzahl konjunktureller Warnsignale, bemerkte Marktexperte Stephen Innes. Die Welt, die derzeit auf eine KI-getriebene Zukunft setze, sei abhängig von endlichen Energieressourcen, fragilen Handelsrouten und physischer Infrastruktur, die sich nicht einfach durch Software ersetzen ließen.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von BASF im Fokus stehen. Die EU-Kommission genehmigte den Verkauf des Lacke-Geschäfts des Chemiekonzerns an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen. BASF rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im Volumen von 7,7 Milliarden Euro noch in diesem Jahr. Die Titel der Ludwigshafener gaben im vorbörslichen Handel leicht nach.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Aktien von Ströer (Ströer SECo) von "Neutral" auf "Sell" ab. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb Analyst James Tate. Er geht zwar davon aus, dass Ströer weitere Marktanteile gewinnt, wurde zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf. Die Ströer-Anteilsscheine sackten auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 4,0 Prozent ab.

Die Privatbank Berenberg nahm die Bewertung von Douglas mit einer Kaufempfehlung auf. Analyst Michael Heider attestierte der Parfümeriekette "schöne Barmittelzuflüsse". Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet er reizvoll und die Bewertung attraktiv. Für die Douglas-Papiere ging es auf Tradegate um 3,5 Prozent nach oben./edh/stk

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

08:19Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend
08:17Aktien Frankfurt Ausblick: Leichter Dämpfer für den Dax - Spannungen in Nahost
08:15DAX: Konsolidierung hält an – Richten sich die Blicke auf die nächsten Widerstände?
08:15DAX: Konsolidierung hält an – Richten sich die Blicke auf die nächsten Widerstände?
08:05Airbus A350-1000ULR: Ultra-Langstreckenjet absolviert Erstflug
08:00Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel
07:37Saudia setzt im Airbus A321 XLR auf Panasonic
07:36dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Träger Start erwartet
mehr