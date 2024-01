Aktien Frankfurt Ausblick: Leitindex Dax schaut wieder nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rekordhohe US-Börsen dürften am Montag auch an der Frankfurter Börse die Laune der Anleger aufhellen. Der X-DAX signalisierte für den Dax (DAX 40) rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,62 Prozent auf 16 658 Punkte. Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), wurde am Morgen ebenfalls höher erwartet.

Mit einem Start über 16 651 Punkten würde der Dax die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend knapp hinter sich lassen. Außerdem würde er sich wieder etwas mehr Puffer schaffen zum Jahrestief aus der Vorwoche, das er bei 16 345 Punkten markiert hatte.

In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag auf Höchststände getrieben - und dies vor allem im späten Handel. In Asien war der Wochenbeginn zumindest in Japan ebenfalls freundlich. Schwache China-Börsen brachten dort aber ein insgesamt gemischtes Bild, nachdem die chinesische Notenbank die Kreditzinsen unverändert belassen hat.

Im Blick steht in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinsänderung wird allerdings nicht erwartet. Angesichts der Zinssenkungen, die der Markt für den Jahresverlauf schon einpreist, dürften aber die Begleitaussagen der Notenbanker stark im Fokus stehen. Auch die Berichtssaison mit den Quartalsbilanzen einiger US-Tech-Giganten könnte im Wochenverlauf Impulse mit sich bringen.

In Deutschland gab es am Morgen Zahlen vom Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) zum Transaktionsvolumen auf der Kreditplattform Europace. Und diese kamen positiv an, wie erste vorbörsliche Reaktionen zeigten. Auf der Plattform Tradegate zog der Kurs um zuletzt fast drei Prozent an im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Für die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) dagegen ging es um 1,4 Prozent nach unten, nachdem die US-Bank JPMorgan den Aktien des Chemikalienhändlers vor der bald erwarteten Geschäftszahlen den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen hat. Analyst Chetan Udeshi sieht damit vorübergehend negative Kurstreiber.

Die Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex könnten einen Blick wert sein, nachdem das Bankhaus Metzler seine Kaufempfehlung strich./tih/mis