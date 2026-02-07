DAX24.978 -0,1%Est506.299 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 +1,9%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.442 +0,3%Euro1,1399 -0,2%Öl72,93 ±0,0%Gold3.969 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken EZB erwägt Verdopplung der Mindestreserve für Banken
Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen Schneider Electric-Aktie fällt: Übernahme von Industrie-KI-Anbieter Cognite vollzogen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Ausblick: Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle

01.07.26 08:12 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Leitindex tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.975,3 PKT -20,6 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Dienstag tut sich beim DAX zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das dürfte auch die Aktienmärkte bremsen. Der frühbörsliche Indikator X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit gut 25.000 Punkten einen nahezu unbewegten Dax.

Seit Mitte Juni pendelt der Dax in einer Spanne von etwa 24.600 bis 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate tat sich am Morgen ebenfalls wenig. Aktien von adidas und Puma (PUMA SE) gaben leicht nach im Vergleich zu ihren Xetra-Schlusskursen am Vortag. Hier belasteten vorsichtige Aussagen des US-Kontrahenten Nike zum erwarteten Umsatz in den kommenden Quartalen.

In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus 3,5 Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.

LEG Immobilien (LEG Immobilien) gaben leicht nach, belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:37ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht vom Fleck
09:32Um 25.000-Punkte-Marke: DAX tritt am Mittwoch auf der Stelle
09:30DAX – Wieder an der 25.000er-Marke
09:27Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels stärker
09:17Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht recht vom Fleck
09:16Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kommt nicht recht vom Fleck
09:12India news: Kotak to buy Deutsche Bank retail operations
08:57Börse: Dax tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle
mehr