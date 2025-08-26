DAX24.249 -0,5%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,89 -3,7%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.523 -1,4%Euro1,1712 -0,1%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit tieferem Start -- Hang Seng zieht an -- Lufthansa ordnet sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- US-Regierung hält zehn Prozent an Intel -- Rio Tinto im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern Alphabet-Aktie: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Lufthansa-Aktie: Lufthansa ordnet sich offenbar neu - Konzernzentrale soll mehr Macht bekommen Lufthansa-Aktie: Lufthansa ordnet sich offenbar neu - Konzernzentrale soll mehr Macht bekommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Einbußen nahe Rekordniveau erwartet

25.08.25 08:24 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Einbußen nahe Rekordniveau erwartet | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.252,7 PKT -110,4 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Verlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt in die neue Börsenwoche gehen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor der Eröffnung auf Xetra ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.285 Punkte. Der DAX sollte sich damit weiterhin nahe dem Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten halten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Montagmorgen ebenfalls 0,3 Prozent tiefer erwartet.

Wer­bung

Der Dax tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den Dax über die schwierige letzte Meile tragen könnten". Am Freitag hatten Zinssenkungssignale von US-Notenbankchef Jerome Powell dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer etwas Rückenwind gegeben.

Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken. Eine Stunde nach dem Start wird das Ifo-Geschäftsklima für den Monat August veröffentlicht. Dies gilt als wichtigste Umfrage zur Stimmung in den Unternehmen hierzulande.

"Für den Ifo-Index, der zuletzt bereits fünf Monate in Folge gestiegen ist, erwarten wir einen leichten Anstieg", prognostizierte Analyst Andreas Hürkamp von der Commerzbank. Das würde die Chancen für eine Belebung der deutschen Wirtschaft vergrößern.

Wer­bung

Aus Unternehmenssicht geht es nachrichtlich am Montag recht ruhig zu. Einen Blick wert sein könnten die Aktien der Lufthansa. Die Fluggesellschaft will dem "Handelsblatt" zufolge ab 2026 eine neue Organisationsstruktur aufsetzen. Die einzelnen Konzerngesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines sollen zugunsten der Zentrale entmachtet werden, zitiert die Zeitung aus einem ihr vorliegenden internen Schreiben. Ziele seien zufriedenere Passagiere und mehr Profitabilität im Premium-Bereich.

Nordex-Aktien gerieten vorbörslich unter Druck, nachdem der Wettbewerber Orsted auf Geheiß der US-Regierung ein Windkraftprojekt in dem Land vorläufig stoppen musste./edh/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com