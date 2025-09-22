DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,73 +0,1%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.652 +0,2%Euro1,1792 -0,1%Öl66,15 -0,6%Gold3.755 +0,2%
Asiens Börsen schwächer -- KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- NVIDIA, Plug Power im Fokus
Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne nach weiteren US-Rekorden

23.09.25 08:12 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne nach weiteren US-Rekorden | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.527,1 PKT -112,4 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.789,0 PKT 157,5 PKT 0,70%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.614 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

In den USA dämmten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im laufenden Jahr weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq (NASDAQ 100) haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand, während die US-Börsenbarometer etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd begannen.

Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage dünn, sodass in erster Linie Analystenstudien einige Kurse stärker bewegen könnten. Einen Blick wert sein könnten in diesem Zusammenhang die Aktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Commerzbank und grenke.

So stufte die kanadische Bank RBC die VW-Vorzugsaktie von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch, jene von Mercedes aber auf "Sector Perform" ab. Analyst Tom Narayan sieht die Wolfsburger beim Thema Zölle besser dastehen als die deutsche Konkurrenz und die Phase der Marktanteilsverluste in China am Ende. Bei Mercedes betrachtet er Zollrisiken und schwächere Aussichten für das China-Geschäft als Negativfaktoren. Zudem erwartet der Experte einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv.

Die Commerzbank-Papiere könnten ins Minus rutschen, nachdem sie das Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods auf "Underperform" abgestuft hat. Analyst Tom Hallett rechnet zwar mit deutlichen Gewinnsteigerungen des Geldhauses, sieht dies im Aktienkurs aber bereits großteils eingepreist.

Dagegen dürften die Anteilsscheine des IT-Leasinganbieters Grenke von einer Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF profitieren./edh/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

