Aktien Frankfurt Ausblick: Rückschlag geht weiter mit anziehenden Ölpreisen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX kann den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,2 Prozent auf 24.270 Punkte.

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Tags zuvor war der Dax unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht. Im Tagesverlauf hatte sich dann aber plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit gemacht. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe.

Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate baten laut Medienberichten um ein kurzes Zeitfenster von zwei bis drei Tagen, um der Diplomatie Raum zu geben. Sie hätten ihre Ansicht geäußert, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sei.

"Dass dieser Konflikt heute nicht durch einen neuen Militärschlag eskaliert, ist ganz klar positiv zu bewerten", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Ob es hinter den Kulissen tatsächlich Annäherungen zwischen den USA und dem Iran gebe, darüber könne nur spekuliert werden. Solange vieles unklar bleibe, rechnet der Experte mit weiteren Kursschwankungen.

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Auf Unternehmensseite gibt es am Dienstag mit finalen Zahlen der Hornbach Holding (HORNBACH) noch einen Nachzügler der Berichtssaison. Vorbörslich geht es hier etwas bergab, nachdem sich die Baumarktkette wegen anhaltenden Kostendrucks vorsichtige Ziele setzte.

Gewinne im Xetra-Vergleich können Anleger auf der Plattform Tradegate mit Aixtron (AIXTRON SE) und Knorr-Bremse erzielen. Bei dem Halbleiterausrüster Aixtron hilft ein Auftrag des US-Unternehmens Lumentum, während Knorr-Bremse von einer Kaufempfehlung der US-Bank Citigroup profitieren.

Mächtig unter Druck geraten dagegen die Titel von Ottobock, der offenbar vom Short-Spekulanten Grizzly mit einem negativen Report attackiert wird. Der Kurs des Prothesenherstellers sackte vorbörslich um zehn Prozent ab./tih/stk