Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Wochenauftakt - 25.000er-Dax-Marke im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich im DAX am Montag ein stabiler Start ab. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.966 Punkte.

Insgesamt sieht es nach einem ruhigen Wochenbeginn aus. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords bei gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der Dax immerhin seine 21-Tage-Linie.

Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, schrieb: "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind." Dies erhöhe die Unsicherheit.

Ein gestrichenes "Outperform"-Votum für flatexDEGIRO von Exane BNP Paribas brockte den Aktien des Online-Brokers vorbörslich auf Tradegate ein Minus von 4,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag ein./ajx/mis