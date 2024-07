Aktien Frankfurt Ausblick: SAP verhilft Dax zu weiterer Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Dienstag dank guter Quartalszahlen von SAP weiter erholen. Weiter stützen dürften obendrein die US-Börsen. Insbesondere Technologieaktien hatten am Montag die Erholung jenseits des Atlantiks vorangetrieben, doch auch dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang ein freundlicher Handelsschluss.

Der X-DAX signalisierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart 0,4 Prozent höher auf 18.477 Punkte. Etwas darunter bei 18.450 Zählern verläuft die 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einem Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Nach dem Start der Berichtssaison in den USA rücken inzwischen auch hierzulande zunehmend Quartalsberichte in den Fokus. So hat Europas größter Softwarehersteller SAP am Vorabend sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt und seine Ambitionen für den operativen Gewinn 2025 etwas erhöht. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestierte SAP insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe. Die im Dax schwer gewichtete Aktie könnte sich zum Handelsstart damit wieder ihrem Rekordhoch von Anfang Juli bei knapp 191 Euro nähern und den Leitindex mit nach oben ziehen. Vorbörslich auf Tradegate ging es für die Aktie im Vergleich zum Xetra Schluss um etwas mehr als 4 Prozent nach oben.

Symrise (Symrise) dagegen könnten von Geschäftszahlen des Wettbewerbers Givaudan aus der Schweiz bewegt werden. Analysten sehen Licht und Schatten in den Resultaten des Herstellers von Duftstoffen und Aromen.

Weitere Unternehmen am deutschen Aktienmarkt dagegen enttäuschten mit ihren Zahlen und mit gesenkten Jahreszielen. So zog die Prognosesenkung des Antriebsspezialisten Vitesco (Vitesco Technologies) zugleich auch eine Kappung der Jahresziele des Mutterkonzerns Schaeffler nach sich. Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler aus dem SDAX passte seine Ziele für die operative Profitabilität und den kombinierten Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten an.

Ebenfalls im Kleinwerte-Index SDax reduzierte der Personaldienstleister Amadeus FiRe seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Alle drei Papiere gaben auf Tradegate nach. Besonders deutlich litten die Anteile von Amadeus Fire mit etwas mehr als drei Prozent Verlust.

Infineon (Infineon) dürften indes unter einem schwächer als erwarteten Ausblick von NXP Semiconductor aus den Niederlanden auf das dritte Quartal leiden. Die Anteile des Münchener Chipherstellers hatten tags zuvor noch zu den größten Gewinnern im Dax gezählt. Auf Tradegate ging es zuletzt für die Aktie um etwas mehr als ein Prozent abwärts./ck/mis