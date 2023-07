Aktien Frankfurt Ausblick: Stabil erwartet - Mangelnde Impulse durch US-Feiertag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwächeren Start in die Woche dürfte sich der Dax am Dienstag wieder fangen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax (DAX 40) als außerbörslicher Indikator einen stabilen Auftakt für den deutschen Leitindex mit plus 0,05 Prozent auf 16 089 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wurden zuletzt unverändert erwartet.

Börsianer rechnen an diesem zweiten Handelstag der Woche mit einem eher gemäßigten Handelsgeschehen, da wichtige Impulse aus Übersee fehlen: In den USA bleiben die Börsen wegen des als nationalen Feiertag begangenen Unabhängigkeitstags geschlossen. Auch stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die die Kurse in die ein oder andere Richtung beeinflussen könnten.

Am Vortag hatte der Dax zum Start in die zweite Jahreshälfte an Tempo eingebüßt und leicht nachgegeben, nachdem er sich davor wieder in Richtung seines Rekordhochs von Mitte Juni bei 16 427 Punkten aufgemacht hatte. Derweil hatte die Wall Street den Wochenauftakt in einer verkürzten Sitzung kaum verändert beendet. Auch in Asien zeichnete sich zuletzt kein klarer Trend ab. In Japan kam es nahe dem jüngsten Hoch seit 1990 im Nikkei zu Gewinnmitnahmen. Dagegen kletterten Halbleiterwerte in China. Börsianer erklärten dies mit offenbar bevorstehenden Exportkontrollen der Regierung für die wichtigen Rohstoffe Gallium und Germanium wegen Fragen der nationalen Sicherheit.

Derweil bleibt das Thema Zinsen bei den Börsianern fest im Blick. In Australien hielt die Notenbank ihren Leitzins wenig überraschend stabil, hielt sich aber die Möglichkeit für weitere Anhebungen offen. Für die USA deutet die schwache Preiskomponente der bereits am Vortag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe laut CMC-Börsenanalyst Michael auf einen nachlassenden Inflationsdruck, "was die Hoffnung nährt, dass eine Zinserhöhung der Fed im Juli die letzte vor einer längeren Pause sein könnte".

Auf Unternehmensseite hierzulande blieb die Nachrichtenlage in der Frühe zuletzt überschaubar. Die Autobauer könnten womöglich nach ersten US-Absatzzahlen aus der Branche einen Blick wert sein. Daneben könnte ein verbessertes Kreditrating von Fitch für die Deutsche Bank laut einem Händler die Stimmung für die Aktie etwas heben. Bei WACKER CHEMIE deutete sich eine Fortsetzung der jüngsten Erholung an, hier sorgte eine Kaufempfehlung der HSBC vorbörslich für weiteren Rückenwind.

Merck-Chefin Belen Garijo bekräftigte unterdessen in einem Interview, ihre Ambitionen, bald wieder zuzukaufen. Eine mögliche größere Übernahme könne sie sich vor allem im Laborgeschäft vorstellen, sagte sie dem "Handelsblatt"./tav/stk