DAX 25.564 -0,1%ESt50 6.318 +0,1%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,12 -0,5%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 66.960 -0,5%Euro 1,1640 +0,0%Öl 101,3 +0,1%Gold 4.414 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Frankfurt Ausblick: Stabiler Auftakt - EZB entscheidet über Tagesausgang

Aktien Frankfurt Ausblick: Stabiler Auftakt - EZB entscheidet über Tagesausgang
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,553.11 EUR -23.34 EUR -0.09 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines zunächst nicht mehr weiter steigenden Ölpreises könnte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabilisieren. Erwartet werden zum Auftakt moderate Kursgewinne. Über den Tagesausgang dürfte voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag entscheiden.

Werbung

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex (DAX) ein kleines Plus auf 25.607 Zähler. Am Vortag hatte ein herber Rücksetzer den Dax auf ein Tief seit Ende Juli gedrückt, belastet von dem über 100 US-Dollar gestiegenen Brent-Ölpreis. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls stabil erwartet.

Von der EZB wird von Experten ganz überwiegend die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr. Damit würde sich der Leitzins auf 2,50 Prozent erhöhen. Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen, verteuern Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.

"Entscheidend wird der Ausblick der EZB sein. Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Werbung

Im vorbörslichen Aktienhandel auf Tradegate bewegten am Morgen vor allem Kommentare von Analysten die Kurse. So fielen die Papiere des Getriebeherstellers RENK um gut zwei Prozent, nachdem das Investmenthaus Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte.

Aktien von Rheinmetall fielen zurück nach einem negativen Kommentar von JPMorgan. Die Papiere von RWE, Porsche AG (Porsche vz), MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines und DHL konnten hingegen vorbörslich von positiven Aussagen der US-Investmentbank profitieren./bek/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.