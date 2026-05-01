DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -0,4%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.421 +0,4%Euro1,1641 +0,3%Öl98,44 -5,6%Gold4.556 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Sprung über 25.000 Punkte -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Ölpreis im Fokus
Top News
Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl
Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt Ausblick: Starker Wochenstart - Dax über 25.000 Punkte erwartet

25.05.26 08:13 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Starker Wochenstart - Dax über 25.000 Punkte erwartet | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.888,6 PKT 281,8 PKT 1,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von der Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und deutlich fallenden Ölpreisen wird der deutsche Aktienmarkt im Feiertagshandel am Pfingstmontag mit einem Sprung nach oben erwartet. Der DAX dürfte dabei die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern, die er letztmals vor zweieinhalb Wochen überwunden hatte. Der X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 1,0 Prozent auf 25.136 Zähler.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Allerdings dämpfte er auch Hoffnungen auf ein schnelles Abkommen: "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist." Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen. "Es darf keine Fehler geben!"

Unter den Einzelwerten stehen Delivery Hero nach ihrer schwungvollen Neubewertungsrally weiter im Fokus. Der US-Fahrdienstvermittler und Essenslieferant Uber ist an einer Komplettübernahme interessiert und hat ein Angebot von 33 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt. Dies teilte Delivery Hero am Samstag mit. Einigen Anteilseignern ist das offenbar noch zu wenig, wie es von Analysten hieß.

Die Spekulationen über eine Offerte von Uber gab es davor bereits einige Tage, nachdem der US-Konzern seinen Anteil an Delivery Hero deutlich ausgebaut hatte. Unter anderem deshalb legte der Kurs in den vergangenen zwei Wochen um fast 70 Prozent auf 33,59 Euro zum Xetra-Schluss am Freitag zu. Am Montag schnellten die Papiere vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um weitere 6 Prozent nach oben.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Bayer. Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Klage gegen die Gesundheitsbehörde Anvisa und die brasilianische Regierung eingereicht, um die Verwendung des Bayer-Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat zu verbieten. Solche Klagen seien zwar nichts Neues, könnten die Bayer-Aktie aber dennoch belasten, kommentierte ein Händler am Morgen./edh/men

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:35dailyDAX: Feiertagshandel
08:35dailyDAX: Feiertagshandel
08:35dailyDAX: Feiertagshandel
08:14Trump lässt auf Rahmenabkommen mit Iran hoffen: DAX vor Sprung über 25.000-Punkte-Marke
08:13Aktien Frankfurt Ausblick: Starker Wochenstart - Dax über 25.000 Punkte erwartet
08:00Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten
07:36dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Sprung über 25.000 Punkte
06:53DAX-FLASH: Sprung über 25.000 Punkte erwartet - Ölpreise fallen deutlich
mehr