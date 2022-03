Aktien Frankfurt Ausblick: Ukraine-Krieg belastet Dax - Weiter keine Panik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt steuert am Dienstag erneut auf Verluste zu. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine setzt sich fort. Erste Verhandlungen der Länder brachten keine Ergebnisse. Der X-Dax (DAX 40) als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Morgen rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt ein Minus von 0,18 Prozent auf 14 435 Punkte. Damit halten sich die Abschläge in Grenzen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), Leitindex der Eurozone, wird unverändert erwartet.

Unter dem Eindruck der verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland hatte der deutsche Aktienmarkt am Vortag seine Verlustserie fortgesetzt, der Dax war um bis zu rund drei Prozent gefallen. Allerdings reagierten die Anleger zuletzt äußerst besonnen, die Abgaben reduzierten sich am Ende des Tages auf weniger als ein Prozent.

Seitdem der russische Angriff auf das Nachbarland Ukraine in der vergangenen Woche den deutschen Leitindex bis auf rund 13 800 Punkte abstürzen ließ, ist das Börsenbarometer wieder über die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Zählern geklettert. Insgesamt büßte der Dax seit der Invasion damit bis zum Montagabend etwas mehr als ein Prozent ein. Nach Einschätzung der Experten der Helaba dürfte die Schwankungsanfälligkeit an den Börsen aber weiter erhöht bleiben: "Der Nachrichtenfluss ist unkalkulierbar."

Russland setzt derweil den Invasionskrieg in der Ukraine nach ersten Gesprächen mit unverminderter Härte fort. In der Nacht zum Dienstag gab es weitere Angriffe auf die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes, auf die Hauptstadt Kiew bewegt sich ein kilometerlanger militärischer Konvoi zu. Die USA planen inzwischen ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Damit soll das Land humanitär, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden.

"Die EU hat ihre Reaktion auf den Krieg in der Ukraine deutlich verschärft", schrieb Volkswirt Gilles Moëc von Axa Investment. Mit Blick auf die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die nukleare Abschreckung Russlands in Alarmbereitschaft zu setzen, werde "die Neubewertung der Situation durch den Markt wahrscheinlich schmerzhaft sein". Steigende europäische Erdgaspreise seien das Hauptrisiko für das Wachstum. Höhere Energiekosten dürften die Gewinne und Investitionen europäischer Unternehmen schmälern.

Von dem Konflikt haben bislang die Energie- und insbesondere Rüstungskonzerne an der Börse profitiert, wohingegen Banken nach dem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System unter Druck gerieten. Diese Sektoren dürften unverändert in den nächsten Tagen im Fokus der Investoren stehen. Dabei haben die Anleger neben einer Vielzahl an Konjunkturdaten an diesem Handelstag auch noch zahlreiche Kennzahlen der Unternehmen zu verarbeiten.

Mit Jahreszahlen etwa von Bayer, Covestro, Symrise, Beiersdorf, Zalando, HelloFresh und Scout24 gibt die Berichtssaison noch einmal richtig Gas. Der Sportartikelhersteller adidas schloss unterdessen den Reebok-Verkauf ab und kündigte erwartungsgemäß einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Euro ab Mitte März an.

Aktienrückkäufe sind beispielsweise auch beim Gasespezialisten Linde, dem Kunststoff-Konzern Covestro und dem Plattform-Betreiber Scout24 geplant, um die Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Covestro hatte den Schritt noch vor der Veröffentlichung seiner Zahlen angekündigt. Während die Bilanz der Leverkusener für 2021 durchwachsen und der Ausblick erwartungsgemäß ausgefallen sei, könnte der Aktienrückkauf im Volumen von rund einer halben Milliarde Euro den Kurs stützen, kommentierte ein Händler am Morgen. Vorbörslich zogen die Papiere auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um fast drei Prozent an.

Auch Bayer verteuerten sich nach unerwartet guten Zahlen im Agrargeschäft vorbörslich um mehr als zwei Prozent./tav/jha/