Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste nach Vortagsrally - Zahlenflut im Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax (DAX 30) stehen am Donnerstag nach seinen kräftigen Vortagesgewinnen Verluste ins Haus. Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex auf einen 0,16 Prozent tieferen Start bei 12 782 Punkten hin.

Dank des schwachen Euro und einer guten Stimmung unter Technologie-Aktien nach starken Zahlen von Apple hatte der Dax am Mittwoch um 1,5 Prozent zugelegt. Dabei war es ihm nach vorangegangenen wochenlangen Versuchen endlich auch wieder geglückt, die wichtige 200-Tage-Linie zu überwinden. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Das löste Anschlusskäufe aus, so dass der Dax auf den höchsten Stand seit Anfang Februar klettern konnte. "Ob sich diese Impulsbewegung als nachhaltig erweisen wird, müssen die nächsten Handelstage zeigen", bleibt Analyst Christian Schmidt von der Helaba vorerst vorsichtig.

Da es zur Entscheidung der Fed über die Leitzinsen in den USA und das weitere Vorgehen am Vorabend keine Überraschungen gab, stehen an diesem Morgen in erster Linie Quartalsberichte im Fokus.

So legten bereits sechs Dax-Unternehmen ihre Zahlen vor: Adidas, Bayer, Fresenius und ihre Dialyse-Tochter FMC, Infineon sowie Vonovia. Ebenso stehen zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Zahlen auf der Agenda, unter ihnen etwa Compugroup (CompuGroup Medical SE), MTU (MTU Aero Engines), Pfeiffer Vaccum (Pfeiffer Vacuum), Siemens Healthineers oder Xing (XING SE). Am Nachmittag stehen dann vor allem US-Konjunkturdaten wie die Handelsbilanz oder der Auftragseingang der Industrie an./ck/fba