DAX24.280 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1656 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - CTS Eventim sacken ab

21.08.25 08:22 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - CTS Eventim sacken ab | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.279,3 PKT 2,3 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte auch am Donnerstag mit einem voraussichtlich kaum veränderten Auftakt keinen besonders klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Wer­bung

Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart einen Zuwachs von 0,04 Prozent auf 24.286 Punkte. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Rekordhoch steht bei 24.639 Punkten und datiert von Mitte Juli.

"Der Dax bleibt im Abwarte-Modus", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In Jackson Hole erhofften sich viele Anleger von Fed-Chef Jerome Powell konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September, so Altmann. Die Rede steht am Freitag auf dem Plan.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird unverändert erwartet. In den USA hatten Technologiewerte tags zuvor ihre Korrektur zwar ausgeweitet, der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste aber im Verlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

Wer­bung

Am deutschen Markt sackten CTS Eventim im vorbörslichen Tradegate-Handel um gut 10 Prozent ab. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter hatte im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten. Ein Börsianer bewertete die Ergebnisse als insgesamt sehr schwach. Das Unternehmen sprach von einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung", bestätigte aber die Jahresziele.

Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen mit der luxemburgischen Active Ownership ein aktivistischer Investor groß eingestiegen. Zuletzt hatte Gerresheimer mitgeteilt, sein Formglasgeschäft separieren und anschließend verkaufen zu wollen. Die Entscheidung folgte auf das Ende von Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren. Die 2025 sehr schwachen Aktien mit einem Minus von 38 Prozent legten am Donnerstag auf Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu./ajx/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:17DAX Prognose für Donnerstag, 21.08.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
10:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Kein klarer Trend - US-Geldpolitik im Fokus
10:03Der ING Morning Call vom 21. August mit Christian Zoller
10:00KKR: Nach stockender Karriere schafft Ex-Chef der Deutschen Börse den Aufstieg
10:00Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
09:57Abwartende Stimmung an den Märkten – CTS Eventim unter Druck
09:57Abwartende Stimmung an den Märkten – CTS Eventim unter Druck
09:45Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
mehr