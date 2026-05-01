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Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Stabilisierung - Xi-Trump-Treffen im Blick

14.05.26 08:19 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Stabilisierung - Xi-Trump-Treffen im Blick | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.257 Punkte. Damit würde sich der Dax über der 200-Tage-Durchschnittslinie für den längerfristigen Trend halten.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, schrieb am Morgen, die Anleger setzten auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen und eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden Supermächten. Doch wo hohe Erwartungen vorherrschten, gebe es auch immer ein hohes Enttäuschungspotenzial. So seien angesichts der Rekordhöhen an den US-Börsen die Risiken im Fall enttäuschender Nachrichten aus China hoch.

Bei dem Treffen der beiden Staatschefs dürfte auch der Iran-Krieg eine Rolle spielen, nachdem mit der Straße von Hormus auch eine für China wichtige Handelsroute aus dem Persischen Golf seit Kriegsbeginn Ende Februar faktisch geschlossen ist. Die Ölpreise - für Anleger seit Kriegsbeginn noch mehr als sonst Indikator für Konjunkturhoffnungen oder -sorgen - haben sich zuletzt mit deutlich über 100 Dollar für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf hohem Niveau gehalten.

Nach heißen Tagen der Berichtssaison dürfte es unternehmensseitig am deutschen Aktienmarkt ruhig zugehen. Im Dax werden BMW, Deutsche Börse und Heidelberg Materials mit Dividendenabschlag gehandelt, die Kurse erscheinen also nur optisch niedriger.

Im Techsektor könnten die am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Cisco beeinflussen. Der Netzwerk-Ausrüster rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem erheblich besseren Geschäft mit sogenannten Hyperscalern./ajx/jha/

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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