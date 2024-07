Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig Bewegung vor Fed-Sitzung und Microsoft

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften nach dem etwas schwächeren Wochenauftakt auch am Dienstag zunächst nur wenig wagen. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kurszuwachs von 0,1 Prozent auf 18.341 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,3 Prozent höher erwartet.

Am Vortag hatte der Dax anfängliche Gewinne nicht gehalten und im Minus geschlossen. Seit Mitte Mai pendelt das Börsenbarometer unterhalb des Rekordhochs von knapp 18.900 Zählern auf und ab, wobei die Marke von 18.000 Zählern eine Unterstützung bietet.

Am Abend stehen in den USA mit Microsoft und dem Chiphersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) zwei wichtige Werte aus dem Tech-Sektor mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda. Am Mittwoch folgt die Sitzung der US-Notenbank Fed. Zuvor dürften sich die Investoren nicht mehr weit vorwagen.

Hierzulande stehen am Dienstag neben Quartalszahlen vor allem Verbraucherpreise und Zahlen zum Wirtschaftswachstum im Blick. "Zuletzt hat sich der Inflationsdruck etwas abgeschwächt und dies dürfte sich auch in den Julizahlen niederschlagen", hieß es von der Helaba. Auch europaweit schwäche sich der Preisdruck im Trend ab, daher sollte die Zinssenkungsfantasie präsent bleiben.

Aus dem Dax berichteten am Dienstag der Baustoffkonzern Heidelberg Materials und der Kunststoffhersteller Covestro über die jüngste Geschäftsentwicklung. Covestro blickt angesichts der trägen Konjunktur etwas vorsichtiger als bisher auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Die Aktien würden aber weiter von Übernahme-Szenarien gestützt, sagte ein Händler. Auf Tradegate verloren die Titel 2,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

Die Zahlen von Heidelberg Materials sind laut einem Börsianer nicht genug, um Gewinnmitnahmen zu verhindern. Es ging für die Anteile im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 2,7 Prozent nach unten zum Xetra-Schluss.

Die Online-Apotheke Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)), der Dialyse-Anbieter Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) und der Schmierstoffproduzent Fuchs sind die Unternehmen, die im MDAX mit Quartalsbilanzen im Fokus stehen. Für Redcare ging es vorbörslich ins Minus mit 1,8 Prozent auf Tradegate. Marktteilnehmer bemängelten, dass höhere Jahresziele ausgeblieben seien./ajx/zb