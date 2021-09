Aktien Frankfurt Ausblick: Wenig verändert - Sportartikelhersteller im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) scheint sich am Freitag nach seinem bislang starken Wochenverlauf zunächst eine Ruhepause zu gönnen. So deutet der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels eine kaum veränderte Eröffnung an mit minus 0,03 Prozent auf 15 640 Punkte.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitbarometer der Eurozone wird mit minus 0,1 Prozent erwartet. Am Vormittag steht hierzulande die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas auf der Agenda, das den Markt bewegen könnte.

Nachdem der Dax am Montag mit 15 019 Punkten vor allem wegen der Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande und den Sorgen vor einer möglichen Immobilienkrise in der Volksrepublik noch auf das tiefste Niveau seit Mai abgerutscht war, hatte er bereits zur Wochenmitte die Verluste wieder wettgemacht. Die jüngsten geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed bescherten dem Index weiteren Kurszuwachs, sodass aktuell auf Wochensicht für den Dax ein Gewinn von rund einem Prozent zu Buche steht.

Etwas ausgebremst wurde die Erholung tags zuvor knapp unter 15 700 Punkten an der 50-Tage-Linie. Der Gradmesser für den mittelfristigen Trend leistet im Kurschart momentan Widerstand. "An den Aktienmärkten scheint es derzeit nur zwei Phasen zu geben - grenzenloser Optimismus und auf kurze Zeitfenster beschränkte Rücksetzer", schrieb die Helaba in ihrem Tagesausblick am Freitag.

Aktienseitig stehen vor dem Wochenausklang Sportartikelhersteller im Fokus nach den am Vorabend vorgelegten Geschäftszahlen und einer gesenkten Jahresumsatzprognose von Nike. Analyst James Grzinic von Jefferies verwies auf die anhaltenden Lieferkettenunterbrechungen, die den Nordamerikanern zu schaffen machten.

Die Probleme dürften bis ins späte Frühjahr 2022 nicht gelöst sein, schrieb er in einer aktuellen Studie und geht davon aus, dass dies auch die Aktienkurse der europäischen Konkurrenz an diesem Freitag belasten wird. adidas und die inzwischen ebenfalls im Dax notierten Titel von Puma (PUMA SE) verloren vorbörslich auf Tradegate jeweils 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/men