Aktien Frankfurt Ausblick: Zäher Start erwartet vor Fed-Entscheidung am Abend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend dürfte der Dax (DAX 30) wie schon in den vergangenen Tagen um die Marke von 13 200 Punkten pendeln. "Das ist heute wieder einer dieser Tage, die erst abends richtig losgehen. Alle warten auf die Fed", sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn lag der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex bei 13 207 Punkten und indizierte für den Dax ein Minus von 11 Punkten. Im Blick stehen laut Altmann bei wohl unverändertem Zins zwei Themen: Details zur neuen Inflationsstrategie der Fed sowie der Ausblick auf die Wirtschaft. "Die Börsianer werden genau hinhören, ob die Fed eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung sieht", so Altmann.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate tat sich am Morgen nur wenig. Aktien von GRENKE stabilisierten sich, nachdem sie am Vortag in Folge einer sogenannten Short-Attacke um fast 20 Prozent eingebrochen waren. Grenke hatte am Vorabend die zuvor veröffentlichten Anschuldigungen wegen Bilanzfälschung durch den selbsternannten Research-Dienst Viceroy zurückgewiesen. Grenke-Aktien legten um 1,5 Prozent zu.

Händlern zufolge könnten starke Quartalszahlen des Kontrahenten FedEx auch den Kurs der Deutschen Post (Deutsche Post) antreiben. Auf Tradegate tat sich für die Aktien bislang jedoch nicht viel. Aktien von freenet legten um ein Prozent zu, nachdem die Berenberg Bank sie wegen hoher Ausschüttungen an die Aktionäre zum "Top Pick" erkoren hatte. Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck bestätigte am Morgen anlässlich des Kapitalmarkttages die Jahresziele. Der Kurs gab auf Tradegate um 0,7 Prozent nach./bek/stk