DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX fester -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy
Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt Ausblick: Zollpause USA-China erleichtert - Inflation im Blick

12.08.25 08:26 Uhr
Aktien Frankfurt Ausblick: Zollpause USA-China erleichtert - Inflation im Blick | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.093,4 PKT 12,1 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Inflationsdaten aus den USA an diesem Dienstagnachmittag dürfte der DAX freundlich in den Handel starten. Anleger reagieren positiv auf eine Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China. Der Leitindex könnte seine moderaten Verluste vom Wochenauftakt daher wettmachen (24163), denn der X-DAX signalisiert für den Dax rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 24.156 Punkte.

Wer­bung

Das vor einem Monat erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite, auch wenn im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände gibt.

Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Euroregion, werden ebenfalls moderate Gewinne erwartet.

Die höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt, denn US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in der Verfügung. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer bis Freitag, wenn Trump und Kremlchef Wladimir Putin sich treffen, um über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu verhandeln.

Wer­bung

Laut der Commerzbank liegt der Fokus an diesem Tag damit auf den US-Verbraucherpreisen, wobei ein leichter Anstieg erwartet werde. Die Daten dürften kritisch geprüft werden und dabei noch Verunsicherung herrschen über deren Qualität, nachdem Trump die Chefin der Statistikbehörde BLS wegen schlechter Arbeitsmarktdaten Anfang des Monats entlassen hatte. "Fühlen sich die nun agierenden BLS-Mitarbeiter genötigt, aus Angst vor Jobverlusten dem Präsidenten genehme Zahlen zu veröffentlichen?", fragen sich wohl nicht nur die Experten der Commerzbank.

Mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September dürfte von den Daten keine weitere Forcierung derartiger Hoffnungen ausgehen, da die Spekulationen in diese Richtung bereits weit gediehen seien. "Zwar hat sich die eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines 25er-Schrittes im September zuletzt etwas zurückgebildet, sie liegt aber mit 88 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau", schrieben sie.

Unter den Einzelwerten ging es für die Aktie der Hannover Rück nach der Vorlage von Halbjahreszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag abwärts. Der Dax-Konzern und weltweit drittgrößte Rückversicherer sieht sich trotz der hohen Waldbrandschäden in Kalifornien auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

Wer­bung

Im MDAX gewannen TAG Immobilien unterdessen vorbörslich auf Tradegate rund 1 Prozent. Der Immobilienkonzern profitierte im ersten Halbjahr von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland und Polen. Die Jahresziele wurden bestätigt.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group (NORMA Group SE) schnitt im zweiten Quartal besser als erwartet ab und bestätigte ebenfalls seine Jahresziele. Für das Papier des SDAX-Unternehmens ging es auf Tradegate um knapp 3 Prozent hoch.

Im Nebenwerte-Index SDax legten noch zahlreiche weitere Unternehmen Zahlen vor und machten Aussagen zu ihren Ausblicken./mis

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag