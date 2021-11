Aktien Frankfurt: Dax auf dem Weg zum Rekordhoch - Hellofresh mit Kursfeuerwerk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen und ein Kursfeuerwerk der Hellofresh-Aktien (HelloFresh) haben den Dax (DAX 40) am Dienstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben. Nach seinem starken Monatsbeginn am Vortag stieg der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,66 Prozent auf 15 910,53 Punkte. Seine Bestmarke aus dem August steht bei 16 030 Zählern.

Getragen von weiter überzeugenden Quartalsbilanzen und nahezu unbeeindruckt von der nun beginnenden Sitzung der US-Notenbank Fed griffen die Anleger weiter bei deutschen Aktien zu, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Die Fed dürfte mit dem Tapering - also die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe - den Kurswechsel in ihrer Geldpolitik nun offiziell einleiten, was allerdings wenig überraschend käme, so der Experte. Ihre Ergebnisse verkündet die Notenbank am Mittwochabend.

Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel legte am Dienstag zuletzt um 0,33 Prozent auf 35 231,63 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) notierte 0,1 Prozent höher.

Quartalszahlen aus dem Dax präsentierten am Dienstag der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius (Fresenius SECo) und dessen Tochter, der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care). Die FMC-Aktien, die jüngst noch auf ein Tief seit März gefallen waren, erholten sich mit plus 3,4 Prozent. FMC will sich fortan schlanker aufstellen. Der Kostensenkungsplan beeindrucke, sagte ein Händler. Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan hält angesichts des Ausblicks von FMC die gegenwärtigen Markterwartungen für das laufende Jahr allerdings noch für zu hoch.

Der Mutterkonzern Fresenius wiederum hob seine Wachstumsziele für das Jahr an. Das dritte Quartal sei besser als erwartet verlaufen, so der Händler. Die Aktien gewannen 4,4 Prozent.

Überzeugen konnte den Markt der Kochboxenkonzern Hellofresh mit seinen Quartalszahlen und einer Anhebung der Umsatzprognose. Seit Ende August im Abwärtstrend, landeten die Papiere nun an der Dax-Spitze mit einem Plus von mehr als 19 Prozent einen vorläufigen Befreiungsschlag.

Marktexperte Andreas Lipkow wies gleichwohl darauf hin, dass die Investoren speziell bei den Aktien der Pandemiegewinner - zu denen Hellofresh zählt - in letzter Zeit vorsichtiger gewesen seien. Die hohen Kursgewinne von Hellofresh dürften daher von Leerverkaufseindeckungen maßgeblich getrieben worden sein, glaubt Lipkow und schlussfolgerte: "Die daraus resultierenden Gesamtmarktgewinne im Dax müssen entsprechend relativiert werden."

Stahlwerte wie Salzgitter, Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) und auch thyssenkrupp - am Vortag noch beflügelt von der Beilegung des Zollstreits zwischen den USA und der Europäischen Union - wurden von weiter sinkenden Eisenerzpreisen belastet und verloren bis zu sechs Prozent.

Im Nebenwerteindex SDAX starteten die Anteile der Shop Apotheke (Shop Apotheke Europe NV) ungeachtet einer für 2021 nach unten angepassten Wachstumsprognose eine Rally. Zuletzt gewannen sie an der Index-Spitze rund acht Prozent. Die trübere Umsatzprognose sei letztlich keine größere Überraschung, schrieb Jefferies-Experte Alexander Thiel. Wachstumsimpulse gingen künftig ohnehin vom E-Rezept aus, erläuterte Warburg-Analyst Michael Heider.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,1602 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,21 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,32 Prozent auf 143,87 Punkte. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,30 Prozent auf 168,97 Punkte./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---