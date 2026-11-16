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Aktien Frankfurt: Dax behält trotz Tech-Schwäche seinen Rekord in Reichweite

Aktien Frankfurt: Dax behält trotz Tech-Schwäche seinen Rekord in Reichweite
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz anhaltender Schwäche von Technologie-Aktien hat sich der DAX am Montag in der Nähe seines jüngsten Rekordhochs gehalten. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,14 Prozent im Minus bei 26.711,89 Punkten. Am Donnerstag hatte er erstmals kurz die Marke von 27.000 Zählern überschritten. Der MDAX verlor zuletzt 0,02 Prozent auf 30.693,13 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es rund 0,3 Prozent abwärts.

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"Der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen- und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken." An den asiatischen Börsen gerieten Tech-Aktien zum Wochenstart unter Druck, der NASDAQ 100 wird in den USA vorbörslich abermals tiefer erwartet.

Aus Sicht von etoro-Marktanalyst Maximilian Wienke zeigt die Reaktion im breiten Markt aber, dass der Nvidia-Skandal bislang als isoliertes Problem gesehen werde. Entscheidend sei nun, wie schnell der Chiphersteller das Machtvakuum an der Unternehmensspitze schließen könne. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach vor den anstehenden Quartalszahlen von einer gewissen Zurückhaltung bei den Anlegern, ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden.

Ansonsten wirft das am Donnerstag anstehende historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Schatten voraus - ebenso wie der geplante Mega-Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Letzterer dürfte für den Tech-Sektor entscheidend sein, glaubt Timur Konsky, Chef des Brokers Mitrade: "Eine erfolgreiche Platzierung könnte die Stimmung gegenüber KI- und Infrastrukturwerten stützen." Enttäuschende Konditionen oder eine Verschiebung dürften dagegen die KI-Sorgen verstärken.

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Auch am deutschen Aktienmarkt hatten Technologie-Aktien zuletzt einen schweren Stand. Die Anteilsscheine von Infineon büßten im Dax 2,2 Prozent ein. Auch andere Werte aus der Halbleiterbranche wie Aixtron (AIXTRON SE) und Siltronic gerieten unter Druck. Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Mit dem vor dem Wochenende beschlossenen Bundeshaushalt im Rücken, setzten die gebeutelten Rüstungswerte dagegen zur Erholung an: Rheinmetall-Aktien (Rheinmetall) waren mit einem Plus von 2,9 Prozent stärkster Titel im Dax, im MDax gehörten TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), HENSOLDT und RENK zur Spitzengruppe. "Erfreulicherweise hat der Ausschuss das geplante Verteidigungsvolumen von 139 Milliarden Euro beibehalten", zog Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard ein durchaus positives Fazit.

Für die Aktien von RWE ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der Energiekonzern soll in einem Konsortium mit der Investmentgesellschaft KKR für Uniper geboten haben, nun aber in der zweiten Runde des Verkaufsprozesses ausgeschieden sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete. Aktuell findet bei Uniper ein Kapitalmarkttag statt.

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Auch Analystenstimmen bewegten die Aktienkurse: Die Anteile von Brenntag (Brenntag SE) fielen um 1 Prozent, nachdem die DZ Bank den Chemikalienhändler auf "Verkaufen" abgestuft hatte. Aus Sicht von Analyst Peter Spengler überwiegen die Risiken die operativen Fortschritte. Symrise-Aktien (Symrise) litten derweil mit einem Abschlag von 1,5 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Für WACKER CHEMIE ging es um 1,2 Prozent aufwärts, nachdem Barclays-Analystin Katie Richards das Chemieunternehmen auf "Overweight" hochgestuft hatte. Richards schrieb von überproportionalen Chancen im Polysilizium-Geschäft und möglicher EU-Unterstützung bei den Silikonen.

Im Kleinwerte-Index SDAX setzten die Aktien von FRIEDRICH VORWERK ihre jüngste Kursrally mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 75,35 Euro fort. Für MBB (MBB SE), den Großaktionär des Pipeline- und Anlagenbauers, ging es daraufhin um 0,7 Prozent nach oben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben erhöhte sein Kursziel für die Vorwerk-Aktien auf 115 Euro und signalisierte damit einen möglichen Anstieg bis auf ein Rekordhoch./niw/jha/

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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