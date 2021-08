Aktien Frankfurt: Dax bekommt über 16 000 Punkten etwas Höhenangst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax (DAX 30) am Freitag über die Marke von 16 000 Punkten geklettert. In der Spitze erreichte der Leitindex 16 030 Punkte. Am Nachmittag schmolz der Gewinn auf 0,27 Prozent und 15 979,95 Punkte etwas ab. Damit steuert der Dax auf Wochensicht auf einen Zuwachs von 1,4 Prozent zu.

Drei Handelstage in Folge hat der Leitindex nun schon Bestmarken gesetzt. Zuvor hatte er wochenlang meist unter 15 800 Punkten festgehangen. Experten führen den jüngsten Schub insbesondere auf die nachlassende Sorge vor höheren Leitzinsen in den USA zurück. Der Dax erwache aus dem Sommerschlaf, schrieben die Charttechniker von Index Radar.

Der MDAX der mittelgroßen Werte kam am Freitag mit plus 0,18 Prozent auf 35 867,74 Punkte an sein Rekordhoch noch nicht ganz heran. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,1 Prozent.

Mit erstmals über 17 000 Punkten machte der Nebenwerteindex SDAX einen Satz nach oben. Am Nachmittag verbuchte er ein Plus von 1,51 Prozent auf 17 129,92 Zähler. Zum Rekordlauf trugen die Aktien des auf Tierbedarf spezialisierten Onlinehändlers zooplus bei, für den der Finanzinvestor Hellman & Friedman ein Übernahmeangebot unterbreitete. Die Papiere stiegen um mehr als 41 Prozent auf 393 Euro und damit etwas über den Angebotspreis von 390 Euro.

Der Batteriehersteller Varta enttäuschte die Anleger mit seinen Zahlen zum ersten Halbjahr. Der Kurs sackte um mehr als neun Prozent ab.

Im Dax reagierten adidas weiter positiv auf den Verkauf der US-Marke Reebok. An der Index-Spitze gewannen die Titel des Sportartikelherstellers 2,6 Prozent.

Der angekündigte Verkauf des Korea-Geschäfts Yogiyo setzte der jüngsten Talfahrt von Delivery Hero erst einmal ein Ende. Die Papiere des Essenslieferdienstes drehten ins Plus mit zuletzt noch 0,30 Prozent.

Der Maschinen- und Anlagenbauer GEA legte endgültige Quartalszahlen vor. Antrieb gab aber vor allem das angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Die Aktien gewannen vorne im MDax 2,5 Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,1762 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1739 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt blieb die Umlaufrendite bei minus 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,14 Prozent auf 146,21 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,07 Prozent auf 176,34 Punkte./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---