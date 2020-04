Aktien Frankfurt: Dax erholt sich vom jüngsten Rückschlag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem trüben Mittwoch hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder stabilisiert. Der Dax (DAX 30) erholte sich von seinem knapp vierprozentigen Vortagsverlust. Gegen Mittag legte er bis auf 10 377,45 Punkte und damit um 0,95 Prozent zu, während der MDAX 1,12 Prozent auf 21 966,24 Zähler gewann. Auf europäischer Bühne stieg der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um 0,93 Prozent auf 2834,45 Punkte.

Nachdem zur Wochenmitte einmal mehr sehr schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Anleger erschreckt hatten, warten sie nun auf neue Signale etwa vom dortigen Arbeitsmarkt, die am Nachmittag anstehen. Auch in puncto Lockerungen für die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus blicken sie ebenfalls gespannt über den großen Teich. US-Präsident Donald Trump hatte die Vorstellung neuer Richtlinien zur Rückkehr zur Normalität angekündigt.

"Die Tatsache, dass mehrere europäische Länder - darunter auch Deutschland - die Restriktionen in den kommenden Wochen stufenweise aufheben wollen, gibt Anlass zur Hoffnung", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Bund und Länder hatten am Vortag Beschlüsse gefasst, um sich vorsichtig von den Corona-Fesseln zu lösen. Cutkovic sieht die nächsten vier Wochen nun als kritisch dafür an, ob sich die Lage tatsächlich stabilisiert hat.

Auf Unternehmensseite machte vor allem Zalando mit einem fast fünfprozentigen Kurssprung positiv von sich reden. Frischen Wind bekamen die Papiere von optimistischen Aussagen für das angelaufene zweite Quartal. Konzernchef Rubin Ritter zeigte sich zuversichtlich, dass sich sein Unternehmen schneller erholen kann als bislang erhofft.

Der Medizintechnik- und Sicherheitskonzern Drägerwerk gibt sich nach einem Auftragsboom in der Corona-Krise optimistischer für das laufende Jahr. Dies half den Aktien jedoch nicht, sie fielen im SDAX um 1,7 Prozent. Hier machten einige Anleger nach dem zuletzt guten Lauf erst einmal Kasse.

Ansonsten wurde die Rotation zwischen zyklischen und defensiven Werten am Donnerstag wieder zum Thema. Versorger-, Konsumgüter- und Immobilienwerte wie RWE, Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) oder Beiersdorf hinkten der Erholung hinterher. Die Aktien des Chipkonzerns Infineon dagegen rückten nun wieder um 3,7 Prozent vor. Als hilfreich wurden hier gute Quartalszahlen des taiwanesischen Konzerns TSMC angesehen.

Wieder hoch ging es außerdem für die 2,5 Prozent festeren Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) sowie für jene der Autobauer, die in der Corona-Krise zuletzt besonders stark schwankten. Den Takt vor gaben hier Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einer Erholung um drei Prozent. Der Konzern will die Fahrzeugproduktion in Deutschland bis Ende April schrittweise wieder hochfahren.

Weiter Schwäche zeigten im Dax die Aktien der Lufthansa, für die mit einem Abschlag von 1,2 Prozent keine Erholung angesagt war. In Zaum gehaltenen wurden sie von einer Verkaufsempfehlung der Deutschen Bank. Analyst Jaime Rowbotham fürchtet wegen der Krise einen immensen Kapitalbedarf, dessen Ausmaß wohl Staatshilfen notwendig mache./tih/mis

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---