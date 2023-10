Aktien Frankfurt: Dax-Erholung geht weiter dank Hoffnung auf US-Geldpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag weiter zugelegt. "An der Börse ist die Hoffnung auf einen früher als bislang erwarteten, geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed zurück", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets die Kaufbereitschaft der Anleger.

Um die Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,61 Prozent auf 15 554,71 Punkte. Damit knüpfte er an seine Erholung an, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen, der am Vortag unter einem Kursrutsch von Index-Schwergewicht Fresenius Medical Care (Fresenius Medical Care (FMC) St) (FMC) gelitten hatte, machte am Donnerstag mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 25 721 Punkte den Rückschlag großteils wieder wett. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um rund 0,6 Prozent hoch.

Zuletzt hätten die Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder darauf hingedeutet, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte, führte Experte Stanzl aus. Der Markt rechne nun damit, dass die bisherigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation ausreichten, und erwarte statt im September schon im Juni 2024 eine erste Zinssenkung .

Dazu passt das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll zur Fed-Sitzung im September. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed verschoben. Da die Leitzinsen in der Nähe des Gipfels angekommen seien, sollte sich die Diskussion weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen drehen, sondern vielmehr, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden solle.

Im Fokus stehen nun die am Nachmittag erwarteten US-Verbraucherpreise für den September. Ökonomen prognostizieren einen weiteren Rückgang. Die zur Wochenmitte veröffentlichten US-Erzeugerpreise hatten die Anleger trotz eines überraschend starken Anstiegs kalt gelassen.

Am deutschen Aktienmarkt sorgte am Donnerstag die anlaufende Berichtssaison für erste Kursbewegungen. Die Titel des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise legten nach Zahlen des Konkurrenten Givaudan im Dax um 1,2 Prozent zu. Die Schweizer berichteten für das dritte Quartal eine Belebung im Tagesgeschäft. Analysten sahen das organische Umsatzwachstum über den Erwartungen.

Die zum zweiten Mal in diesem Jahr angehobenen Ergebnisprognose bescherte Südzucker ein Kursplus von 2,4 Prozent sowie einen der vorderen Plätze im Nebenwerte-Index SDAX. Dass der Zuckerproduzent für den Umsatz etwas vorsichtiger als bisher ist, fiel nicht ins Gewicht.

Zukaufspläne von Stabilus (Stabilus SE) und Kontron in den USA wurden trotz gegensätzlicher Einschätzungen am Markt positiv aufgenommen.

Die Aktien von Stabilus setzten sich dank eines Anstiegs um 7,8 Prozent an die MDax-Spitze. Dass der Autozulieferer von der Übernahme des Industrie-Automation-Spezialisten Destaco von Beginn an einen positiven operativen Ergebnisbeitrag erwarte und dafür keine Kapitalerhöhung benötige, sei positiv, schrieben Händler.

Die Übernahme von BSquare durch Kontron ist aus Börsianersicht zwar nur klein, aber erklärungsbedürftig angesichts der andauernden Verluste des US-Softwarespezialisten. Die Aktien des Technologiekonzerns legten im SDax dennoch um 1,8 Prozent zu.

Die Nordex-Titel taten sich nach Zahlen des Windturbinenherstellers zum Auftragseingang im vergangenen Quartal mit der Richtungsfindung schwer. Zuletzt schafften sie sektorkonform ein Plus von 0,8 Prozent./gl/tih