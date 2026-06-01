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Aktien Frankfurt: Dax etwas berappelt - Chip-Aktien schwach

04.06.26 14:20 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax etwas berappelt - Chip-Aktien schwach | finanzen.net
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Von seinem schwachen Vortag hat sich der DAX am Donnerstag etwas erholt. Die KI-Rally geriet allerdings etwas ins Stocken. Mit Broadcom überzeugte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz. Dies belastete Halbleiterwerte auch hierzulande. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.

Auch dank hoher Kursgewinne der schwer gewichteten SAP-Aktien (SAP SE) nahm der Dax zeitweise Kurs auf die Marke von 25.000 Zählern und legte am Nachmittag um 0,57 Prozent auf 24.936 Punkte zu. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stand 0,27 Prozent höher auf 32.823 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach oben.

Halbleiterwerte zollten ihrer jüngsten, vom KI-Sektor getriebenen Rally Tribut. Infineon-Aktien (Infineon) etwa verloren am Dax-Ende 5,7 Prozent. Sie sind mit einem Plus von 120 Prozent im laufenden Jahr aber noch immer der mit Abstand stärkste Dax-Wert.

Vorne im Dax legten SAP um 5 Prozent zu. Wie oft in jüngster Vergangenheit, sind Software-Titel gefragt, wenn im Halbleitersektor Verluste verbucht werden. Marktteilnehmer setzten nach den Halbleiteraktien auf die Renaissance der Cloud-Anbieter und Softwareunternehmen, kommentierte Experte Andreas Lipkow von CMC Markets.

Scout24 (Scout24) gewannen als zweitbester Dax-Wert 3,9 Prozent. Goldman Sachs sieht für den Internetportalbetreiber zweistelliges Gewinnwachstum und startete die Bewertung mit "Buy".

Am deutschen Markt stehen ferner Index-Änderungen im Blick, die am 22. Juni in Kraft treten. Die Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW (Volkswagen (VW) vz)-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil), die in den MDAX absteigen.

Hochtief gaben am Donnerstag um 1,2 Prozent nach. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse von LBBW.

In den Index der mittelgroßen Werte werden die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor, des Waferherstellers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) aufgenommen. In den Kleinwerteindex SDAX absteigen müssen die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)), des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich.

Puma (PUMA SE) bekamen von einer Kaufempfehlung von Citigroup Auftrieb. Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen 5,4 Prozent. Analystin Monique Pollard setzt bei Puma nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China./ajx/he

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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