Aktien Frankfurt: Dax festigt die Marke von 18 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt auf die US-Börsen hat der DAX am Montag noch ein paar Punkte zugelegt. Der Leitindex setzte sich von der Marke von 18 000 Punkten ab, um die er in den vergangenen Tagen gependelt war. Gegen Mittag legte er 0,59 Prozent auf 18 108,31 Punkte zu. Der MDAX brachte es auf ein Plus von 0,75 Prozent auf 26 499,36 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent nach oben.

Mit dem soliden Auftakt etablierte sich der Dax weiter über der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei knapp 17 960 Zählern verläuft. Neuerdings sorgt es an den Weltbörsen für etwas Auftrieb, dass ein relativ schwacher US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wieder mehr Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed machte. Die New Yorker Börsen hatten vor dem Wochenende zugelegt und nun zeichnet sich dort nochmals ein freundlicher Auftakt ab.

Laut dem Marktbeobachter Frank Sohlleder vom Broker Activtrades ist mit einem positiven Montag aber noch nichts entschieden, denn der Leitindex bewege sich weiter in seiner jüngsten Schwankungsbreite, die von 17 800 bis knapp über 18 200 Punkte reicht. "Damit es dem Leitindex gelingt, diese Handelsspanne zu überwinden, werden frische Impulse benötigt", schrieb der Experte am Morgen.

Von Unternehmensseite kamen die notwendigen Impulse in der neuen Woche zunächst nicht. Sie ging nachrichtlich relativ ruhig los, bevor am Dienstag und Mittwoch die Berichtssaison noch einmal Gas gibt. Im Dax waren Versicherungswerte in einem positiven europäischen Branchenumfeld die besten Werte, Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Allianz stiegen um bis zu 1,7 Prozent.

Meldungen mit Kursrelevanz waren rar. Die Aktien von Hypoport (Hypoport SE) zum Beispiel wurden kaum von finalen Zahlen bewegt. Infineon gehörten im Dax am Tag vor dem Quartalsbericht mit 0,7 Prozent zu den Gewinnern. Der Chipkonzern gab bekannt, dass der chinesische Technologiekonzern Xiaomi beliefert wird mit Siliziumkarbid-Leistungsmodulen (SiC) für sein Elektrofahrzeug SU7.

Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) und von RWE wurden am Montag jeweils ex Dividende gehandelt. Vom Logistikkonzern werden 1,85 Euro ausgezahlt und vom Energiekonzern ein glatter Euro.

Zu den gefragten Aktien zählten jene von Varta, die auf ihrer Erholung mit einem Kurssprung um acht Prozent viel Schwung holten. Erstmals seit fast vier Wochen schafften sie es wieder über die 21-Tage-Linie, die bei Anlegern ein beliebter charttechnischer Trendindikator ist. Nach oben klafft nun aber eine größere Kurslücke, die im April aufgerissen wurde.

Ein Kursplus von 2,1 Prozent gab es noch für die Titel von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), die damit ihr Vorwochenhoch in Angriff nahmen. Der Fußballclub machte zuletzt sportlich wieder positivere Schlagzeilen mit einem möglichen Einzug in das Champions-League-Finale. Am Wochenende kam ein lockeres 5:1 gegen den FC Augsburg hinzu./tih/men