Aktien Frankfurt: Dax-Gewinn schmilzt nach Anstieg über 27.000 Punkte zusammen

12.11.26 14:44 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Höhenflug des DAX ist am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ausgebremst worden. Händler verwiesen auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg als Belastung, nachdem hier in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform "Truth Social", dass man keinen Deal mit dem Iran brauche.

Werbung

Nach einem Rekordhoch und einem kurzzeitigen Anstieg über die runde Marke von 27.000 Punkten schmolz der Gewinn am Nachmittag zusammen. Zuletzt notierte der Leitindex noch 0,2 Prozent im Plus bei 26.728 Punkten.

Der MDAX drehte gar ins Minus und verlor zuletzt 0,6 Prozent auf 30.891 Zähler. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent abwärts.

Die Bestmarke beim Dax sei Ausdruck einer wieder zunehmenden Risikoneigung der Investoren, getragen von einem Dreiklang aus sinkenden Ölpreisen, soliden Unternehmenszahlen und aufkeimenden Konjunkturhoffnungen, bemerkte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

Werbung

Siemens (Siemens) verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte der Technologiekonzern beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg um 1,5 Prozent.

Die Allianz wurde nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds ließen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte um 1,5 Prozent zu.

Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen zehrten indes beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im Sommer am Gewinn. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet. Die Munich-Re-Anteilsscheine stiegen um 2,4 Prozent.

Werbung

Die Merck KGaA (Merck) hob nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal ihre Jahresziele an. In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Die Merck-Titel verteuerten sich um 1,8 Prozent.

Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum bescherte den Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren ein weiteres Kursplus von 2,1 Prozent. Der Medizinkonzern konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte Fresenius damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die FMC-Aktie fiel um 1,4 Prozent.

Die Aktien von Patrizia (PATRIZIA SE) reagierten mit einem Kurssprung auf ein Übernahmeangebot. Wie die Immobiliengesellschaft mitteilte, plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Patrizia-Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen. Die Patrizia-Papiere schnellten um knapp 22 Prozent nach oben, blieben mit 7,66 Euro aber merklich unter dem Kaufgebot.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet (secunet Security Networks) verfehlte mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger. Mit einem Kursrutsch von 13 Prozent belegten sie den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDAX. Secunet steigerte zwar den Quartalsumsatz um fast ein Fünftel, doch das operative Ergebnis sackte um knapp 15 Prozent ab.

Mäßige Geschäftszahlen und ein etwas pessimistischeres Margenziel schickten die Papiere von Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) auf Talfahrt. Mit einem Minus von 9,8 Prozent fielen sie auf den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---