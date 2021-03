Aktien Frankfurt: Dax hält Rekordniveau und peilt Marke von 15 000 Punkten an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat sich am Dienstag auf Rekordniveau eingependelt. Dank der weiterhin guten Stimmung in Übersee hatte der deutsche Leitindex bereits im frühen Handel erstmals die Marke von 14 900 Punkten übersprungen und im Tagesverlauf bei gut 14 926 Punkten einen Höchststand erreicht. Zuletzt stand der Dax 0,63 Prozent im Plus bei 14 910,56 Punkten.

Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg um 0,61 Prozent auf 31 651,94 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EURO STOXX 50) ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Rückenwind kam vor allem aus den USA, wo inzwischen beachtliche Impffortschritte in der Corona-Krise erreicht wurden. Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der Erwachsenen in den USA impfberechtigt sein, kündigte US-Präsident Joe Biden an. Damit hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Vorabend einen Höchststand erreicht.

Auch an den asiatischen Börsen herrschte überwiegend gute Stimmung. In der Region reagierten die Anleger erleichtert auf den wieder angelaufenen Schiffsverkehr im Suezkanal, der eine wichtige Handelsstraße für den Warenverkehr zwischen Asien und Europa ist. Zuvor hatte ein festgefahrener Riesenfrachter die Passage tagelang versperrt.

Marktexperte Andreas Lipkow richtete den Blick auf die Kursrally hierzulande: "Viele Anleger rennen den anziehenden Kursen im deutschen Aktienmarkt hinterher. Das zeige sich insbesondere bei den deutschen Autoaktien, die lange Zeit ein Schattendasein führten und nun eine Renaissance erleben." Damit arbeite sich der Dax weiter Richtung 15 000 Punkte hoch.

Vor diesem Hintergrund zogen die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) an der Dax-Spitze um fast drei Prozent an. Für die Papiere von Daimler und BMW ging es um jeweils ein Prozent nach oben.

Europaweit und auch hierzulande erholten sich Bankaktien von ihren zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten. Es sehe so aus, als würde der Schaden durch die Schieflage des Hedgefonds Archegos auf die Institute begrenzt bleiben, die direkte Gegenparteien gewesen seien, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Systemische Risiken gebe es nicht, auch wenn der jüngste Vorfall nun die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan gerufen habe, erläuterte Stanzls Kollege Michael McCarthy.

Im Dax zählten die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) mit einem Plus von mehr als ein Prozent zu den Favoriten. Die Anteilsscheine der Commerzbank gewannen im MDax rund zwei Prozent.

Den ersten Platz im MDax sicherten sich die Anteilsscheine von Scout24 mit einem Plus von vier Prozent. Der Online-Immobilien-Marktplatz will nach dem Gewinn aus dem Verkauf seiner Autovermittlungsplattform eigene Aktien für fast eine Milliarde Euro zurückkaufen.

Der IT-Dienstleister Cancom (CANCOM SE) wuchs im vierten Quartal nicht ganz so stark wie zuletzt gedacht, sieht sich aber auf einem guten Kurs in diesem Jahr. Die Papiere gewannen zuletzt gut zwei Prozent.

Im Nebenwerteindex SDAX setzten die Aktien von Westwing (Westwing Group) ein Ausrufezeichen und zogen um fast sieben Prozent an. Nach einem überraschend starken Schlussquartal setzt sich der Online-Möbelhändler nun für 2021 ehrgeizige Ziele./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---