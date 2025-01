Aktien Frankfurt: Dax hält sich auf Rekordniveau - Puma-Aktie bricht ein

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem beeindruckenden Rekordlauf des DAX hat dieser am Donnerstag nochmals zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg am frühen Nachmittag um 0,2 Prozent auf 21.300 Punkte. Ein neuerliches Rekordhoch blieb dem Leitindex zunächst jedoch verwehrt. An fünf der zurückliegenden sechs Börsentage hatte der Dax Höchststände erreicht. Allein seit Jahresbeginn beträgt der Gewinn 7 Prozent.

"Auf diesem Niveau wird die Luft zunehmend dünner", stellte Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets fest. Im günstigsten Fall stehe nun eine Konsolidierung der hohen Kursgewinne seit dem Jahreswechsel an. Auch ein Rücksetzer des Dax bis auf 21.000 Punkte würde am langfristigen Aufwärtstrend nichts ändern.

In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb der MDAX mit minus 0,6 Prozent auf 25.892 Punkte hinter dem Dax zurück. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone lag moderat im Minus.

Mit Blick auf die Einzelwerte rückten Puma-Aktien DE0006969603 in den Fokus. Der Lifestyle-Konzern blieb im Schlussquartal 2024 hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs brach daraufhin um 21 Prozent ein auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Nach überraschend starken Zahlen des Kontrahenten adidas am Dienstag sei die Enttäuschung am Markt über Puma nun besonders groß, sagten Händler.

Gesucht waren im Dax zwei Titel aus dem Gesundheitssektor. Die Aktien des Dialyse-Anbieters FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) stiegen an der Dax-Spitze um 3,7 Prozent Die Aktien des FMC-Großaktionärs Fresenius (Fresenius SECo) legten um 2,2 Prozent zu auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Die Papiere von Brenntag zählten mit plus 1,9 Prozent ebenfalls zu den Gewinnern. Der Chemikalienhändler fand mit Thomas Reisten einen neuen Finanzchef.

Die Bank JPMorgan räumt den Aktien von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) großes Aufwärtspotenzial ein. Der Kurs des Medienkonzerns legte um 4,5 Prozent zu. Carl Zeiss Meditec profitierten mit plus 5,3 Prozent von einer Kaufempfehlung der italienischen Investmentbank Equita.

Unter den Nebenwerten verteuerten sich Salzgitter um 5,4 Prozent, angetrieben von Spekulationen um eine Übernahme des Stahl- und Röhrenherstellers.

Nagarro (Nagarro SE) stiegen um 2 Prozent. Der IT-Dienstleister hatte Gespräche über eine Übernahme der Aktiengesellschaft beendet und will seine Aktionäre stattdessen mit Dividenden und Aktienrückkäufen belohnen.

Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro mit 1,0401 US-Dollar kaum von der Stelle. Am Anleihemarkt gaben die Notierungen nach. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 131,59 Punkte. Der Rentenindex Rex verlor 0,10 Prozent auf 125,16 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,43 Prozent am Mittwoch auf 2,46 Prozent./bek/mis

