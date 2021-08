Aktien Frankfurt: Dax im Aufwind

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag ein moderates Plus verzeichnet. Bereits in Asien hatte sich die Stimmung der Anleger aufgehellt. Hinzu kamen positive Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone . Der Dax (DAX 30) notierte zuletzt 0,53 Prozent höher bei 15 636,75 Punkten. Das Börsenbarometer schwankt schon seit Wochen über weite Strecken zwischen rund 15 300 und etwa 15 800 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg zur Wochenmitte um 0,51 Prozent auf 35 478,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann rund 0,4 Prozent.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone stieg im Juli - gemessen am Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit - den sechsten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit über 15 Jahren. Im Juli stieg der Stimmungsindikator damit weiter über die sogenannte Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb dieser Marke deuten auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Im deutschen Dienstleistungsbereich besserte sich die Stimmung im Juli deutlich.

Aktien aus dem Technologiesektor standen am Mittwoch auch europaweit bei den Anlegern hoch im Kurs. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology rangierte mit einem Anstieg von 1,4 Prozent fast ganz oben im Branchentableau. Im Frankfurter Handel fielen vor allem die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit einem Anstieg von 4,2 Prozent positiv auf.

Ein optimistischer Analystenkommentar hievte die Aktien von Delivery Hero um 2,3 Prozent nach oben. Goldman-Analyst Rob Joyce geht davon aus, dass der Essenslieferant erst am Anfang einer langen Wachstumsphase steht. Das Unternehmen zeichne sich aus durch sein branchenführendes Wachstum, schrieb der Experte und empfahl die Papiere zum Kauf.

Nach einigen Tagen Pause ist die Rekordrally bei adidas und Puma (PUMA SE) derzeit wieder in vollem Gange. Für die Adidas-Titel ging es nun nochmals um 2,2 Prozent nach oben und für jene von Puma um 2,1 Prozent. Sie folgten damit der international guten Branchenstimmung.

Die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) haben die jüngste Erholung der Aktien des Mutterkonzerns Siemens Energy ins Stocken gebracht. Die Papiere von Siemens Energy schafften am Mittwoch nur kurz den Sprung ins Plus und notierten 2,8 Prozent im Minus. Damit waren sie der schwächste Wert im Dax.

Enttäuschende Geschäftszahlen haben die Commerzbank-Aktien (Commerzbank) nach einem schwachen Start ins zweite Halbjahr noch tiefer ins Minus gedrückt. Die Papiere des Finanzinstituts büßten 5,4 Prozent ein und waren damit das klare Schlusslicht im MDax. Nach einer halben Milliarde Euro Verlust im zweiten Quartal sind für die Commerzbank schwarze Zahlen im Gesamtjahr wieder unsicher geworden.

Der Euro kostete zuletzt 1,1872 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1885 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,52 Prozent am Vortag auf minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,22 Prozent auf 146,55 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,23 Prozent auf 177,41 Punkte./edh/eas

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---