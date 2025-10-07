DAX24.407 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,33 -0,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin107.169 +0,6%Euro1,1666 -0,4%Öl65,19 -0,5%Gold3.979 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenabbau -- Micron, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

Aktien Frankfurt: Dax legt leicht zu - Aurubis auf Rekordhoch

07.10.25 14:41 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax legt leicht zu - Aurubis auf Rekordhoch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.406,9 PKT 28,6 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt hat der DAX auch am Dienstag keine großen Sprünge gemacht. Der deutsche Leitindex gewann am Nachmittag 0,18 Prozent auf 24.422 Punkte. Er bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Wer­bung

Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger im Blick. Die Experten von Index Radar erwarten jedoch keine Ansteckungseffekte auf andere Märkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfüge über ausreichend Instrumente, um Turbulenzen an den Anleihemärkten einzudämmen.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,34 Prozent auf 30.982 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu.

Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 2,5 Prozent verloren. Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) gerieten nach Absatzzahlen für das dritte Quartal unter Druck, dämmten ihre Abschläge zuletzt aber auf 1 Prozent ein. Stärkster im Dax waren die Papiere des Aromenherstellers Symrise mit plus 1,8 Prozent.

Wer­bung

Ein weiter stark erwarteter europäischer Kupfermarkt trieb im MDax die Aktien von Aurubis auf ein Rekordhoch. Zuletzt gewannen sie rund 10 Prozent. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtete, plant der Konzern die Kupferprämie für seine europäischen Kunden um 40 Prozent anzuheben.

Die Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic litten im Nebenwerteindex SDAX mit minus 6 Prozent unter Gewinnmitnahmen./ajx/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:49Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX legt im Dienstagshandel leicht zu
14:41Aktien Frankfurt: Dax legt leicht zu - Aurubis auf Rekordhoch
12:59DAX Prognose für Dienstag, 07.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
12:25Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen
12:25Airbus A320 ousts Boeing 737 as most-delivered jet in history
12:20Airbus A320 überholt Boeing 737 als meistverkauftes Flugzeug der Welt
12:15IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
11:46Aktien Frankfurt: Dax weiter lustlos
mehr