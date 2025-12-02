Aktien Frankfurt: Dax legt wieder zu - Bayer-Aktie vollführt Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen. Der Leitindex DAX lag gegen Mittag mit einem halben Prozent im Plus bei 23.704 Zählern.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte gab hingegen um 0,3 Prozent auf 29.397 Punkte erneut nach. Der Eurozone -Index EuroStoxx 50 stieg wie der Dax um ein halbes Prozent.

Für Furore sorgte die Bayer-Aktie, die um fast 15 Prozent nach oben schoss auf den höchsten Stand seit Anfang 2024. Zuletzt betrug das Plus noch 11 Prozent. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten.

Dies sei ein weitreichender Schritt, um die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb Experte James Quigley von Goldman Sachs. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Ähnlich sah es Analyst Sachin Jain von der Bank of America: Sollte sich der Supreme Court tatsächlich der Sache annehmen und im Sinne von Bayer entscheiden, werde ein möglicher Weg frei aus dem Glyphosat-Dilemma.

Aktien von Siemens Energy verteuerten sich um 3,8 Prozent und nahmen Kurs auf das Rekordhoch vom November bei gut 118 Euro. Goldman Sachs erhöhte das Kursziel für die Aktien auf 139 Euro und bekräftigte das Kaufvotum.

In der zweiten Reihe stiegen Bilfinger (Bilfinger SE) um 3,8 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Der Industriedienstleister will den Umsatz und die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern. Im Fahrwasser der Bilfinger-Aktie stiegen auch die Papiere von HOCHTIEF um 4,6 Prozent und markierten ebenfalls einen Höchststand.

Unter den kleineren Titeln legten Hypoport (Hypoport SE) um 6,3 Prozent zu, angetrieben von einer Hochstufung auf "Outperform" durch das Investmenthaus Exane BNP./bek/stk