Aktien Frankfurt: Dax legt zu - Ölpreisrückgang kommt gut an

Im Online-Seminar heute um 18 Uhr schaut sich Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Außerdem gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen belastet -- DAX steigt -- Microsoft setzt Prognose herab -- HelloFresh übernimmt iX-Tech -- BMW-Büros durchsucht -- Tesla, GameStop, Daimler Truck im Fokus

Ukrainische Zentralbank zieht Leitzins drastisch an. Evonik erweitert in den USA Kapazitäten für pharmazeutische Lipide. Oracle erhält grünes Licht für Übernahme von Software-Spezialist Cerner. Salzgitter-Vorstand sieht Herausforderungen am Stahlmarkt. Mitarbeiter bei ArcelorMittal legen Arbeit nieder. BMW-Büros in München und Steyr wegen Motorbränden in Südkorea durchsucht.