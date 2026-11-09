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Aktien Frankfurt: Dax lugt nach Korrektur wieder über 26.000 Punkte

Aktien Frankfurt: Dax lugt nach Korrektur wieder über 26.000 Punkte
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Montag nach zögerlichem Start etwas von seiner Korrektur in der Vorwoche erholt. Am späten Vormittag schaffte es der deutsche Leitindex mit 0,8 Prozent Zuwachs sogar 30 Punkte über die runde Marke von 26.000 Punkten.

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Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.

Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im NASDAQ 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.

Am deutschen Markt festigte sich am Montag auch der MDAX um 0,7 Prozent auf 30.855 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um ein Prozent an.

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"Von einer Jahresendrallye spricht auf dem Parkett derzeit kaum noch jemand", schrieben die Marktbeobachter von Index Radar. "Stattdessen haben die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Woche und der scharfe Dax-Rücksetzer am Freitag die Risikobereitschaft spürbar gedämpft." Die Index-Radar-Experten sehen in der Tech-Schwäche aber vor allem eine Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus. "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger eine wirtschaftlich und strategisch bedeutende Schlüsselindustrie dauerhaft beschädigen wollen."

Auch die Aktien von Rheinmetall starten einen zögerlichen Erholungsversuch auf gut 833 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gesehen hatten. Seit der erneuten Gewinnwarnung vom Mittwochabend waren die Papiere des Rüstungskonzerns damit um weitere 21 Prozent abgetaucht. Ihre Höchststände über 2000 Euro hatten sie bereits seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Die Analystenreaktionen auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Am Morgen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial. Jens-Peter Rieck von MWB Research riet derweil mit einem Kursziel von 1.050 Euro bereits zum Kauf.

SAP (SAP SE) profitierten mit plus 1,8 Prozent von einer Empfehlung von JPMorgan. Sie hatten sich seit Juli ohnehin bereits von der Wahrnehmung als "KI-Opfer" erholt und am Donnerstag ein Jahreshoch erreicht, nach 72 Prozent Erholung seit Sommer.

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Gea-Aktien (GEA) taten sich nach Geschäftszahlen schwer mit der Richtungssuche. Nach anfänglichem Minus legten sie zuletzt etwas zu. Der Anlagenbauer wuchs im dritten Quartal weniger stark als gedacht. Hannover Rück entfernten sich indes um weitere 1,5 Prozent von ihrem Rekord am Donnerstag. Der Überschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von JPMorgan.

Im MDax waren DEUTZ nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 4 Prozent der Favorit. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr./ag/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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