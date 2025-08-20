DAX24.385 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an
Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial Microsoft-Aktie erhält neues Kursziel von Truist - Analysten sehen starkes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt: Dax macht schwächeren Wochenstart wett

19.08.25 11:35 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax macht schwächeren Wochenstart wett | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.390,7 PKT 75,9 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag auf den Politik-Gipfel in Washington zunächst träge reagiert. Gegen Mittag holte er auf und machte mit plus 0,40 Prozent auf 24.413 Punkte seinen schwächeren Wochenauftakt wett. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkte bleibt für den deutschen Leitindex in Sichtweite. Um es zu erreichen, muss er die Charthürde im Bereich 24.500 Punkte knacken.

Wer­bung

Der MDAX notierte knapp im Plus bei 31.010 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.

Auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie führenden Politikern aus Europa habe der Markt weder euphorisch noch enttäuscht reagiert, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades. "Die abwartende Haltung bleibt bestehen, denn ein echter Durchbruch ist noch nicht gelungen." Trump will nun ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

Nach ihren Gewinnen am Vortag standen Rüstungswerte am Dienstag wieder stark unter Druck. Rheinmetall, HENSOLDT und RENK verloren zwischen 4 und 6,8 Prozent. Sie reagieren weiter sensibel auf Nachrichten zum Ukraine-Krieg und die Bemühungen um eine Friedenslösung.

Wer­bung

Vorne im Dax waren Zalando mit plus 3,9 Prozent. Die Baader Bank hatte von "Add" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse mit einem verbesserten Ausblick und Potenzial im Zusammenhang mit der Übernahme von ABOUT YOU durch den Online-Modehändler.

Der Diagnostikkonzern Stratec (STRATEC SE) sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Die Zahlen für das erste Halbjahr deckten sich mit den Erwartungen, sagte ein Händler. Die Papiere gewannen 3,5 Prozent.

Die Aktien der Verve Group erholten sich am Kapitalmarkttag weiter von ihren jüngsten Verlusten. An der Spitze im SDAX gewannen sie fast 10 Prozent. Ende vergangener Woche hatte der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung die Prognose gekappt./ajx/mis

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

12:20Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger
12:18DAX Prognose für Dienstag, 19.08.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
12:00Allianz-Tocher Life: Daten vom Einbruch nun bei Have-I-Been-Pwned
11:36Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf - Montagsdelle fast ausgebügelt
11:35Aktien Frankfurt: Dax macht schwächeren Wochenstart wett
11:03Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
10:55EASA ordnet Kontrollen an Airbus-Anstellwinkelsensoren an
10:26Edelweiss übernimmt zwei Airbus von Swiss und baut Kurzstreckenflotte aus
mehr