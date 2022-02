Aktien Frankfurt: Dax macht weiter Boden gut - ringt mit 15 500er-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungskurs vom Vortag am Mittwoch fortgesetzt. Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets nehmen die wieder fallenden Ölpreise Druck vom Markt. Dies sei der Strohhalm, an den sich die Anleger nun klammern, um ihre Inflations- und Zinsängste etwas zu beruhigen.

Der Dax (DAX 40) baute seinen Anfangsgewinn stetig aus und stieg am Nachmittag sogar kurz über die viel beachtete Marke von 15 500 Punkten. In diesem Bereich liegen nun aber einige Widerständer.

Zuletzt notierte der deutsche Leitindex noch 1,58 Prozent höher bei 15 483,13 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 1,85 Prozent auf 33 874,17 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone stieg um rund 1,7 Prozent.

"Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken.

Aus Branchensicht waren die Aktien von Automobilherstellern am meisten gefragt. Sie profitierten von aufkeimenden Konjunkturhoffnungen sowie guten Geschäftszahlen von Toyota. "Die Investoren befinden sich weiter auf der Jagd nach aussichtsreichen Unternehmen, welche von einer zukünftigen Konjunkturerholung in Europa profitieren werden", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.

Die Papiere von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW verbuchten Kursgewinne von jeweils 4,0 Prozent. Die Anteilsscheine von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und der VW-Holdinggesellschaft Porsche SE (Porsche SE Vz) gewannen an der Dax-Spitze 6,8 beziehungsweise 7,8 Prozent. Dabei stützten erneute Spekulationen um einen möglichen Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche AG.

Die endgültigen Quartalszahlen von Siemens Energy kamen an der Börse mit einem Kursanstieg von 2,6 Prozent gut an. Analyst Simon Toennessen vom Investmenthaus Jefferies betonte in einer ersten Einschätzung nochmals die wegen Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) gesenkten Ziele des Energietechnikkonzerns für das Wachstum und die Profitabilität im laufenden Jahr. Alles in allem habe das Zahlenwerk keine größeren Überraschungen gebracht.

Für die Aktien von QIAGEN ging es nach der Vorlage der Jahreszahlen um 3,6 Prozent nach oben. Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank schrieb von guten Kennziffern im vierten Quartal und von einem zuversichtlichen Ausblick des Diagnostikunternehmens. Noch erfreulicher sei aus Investmentsicht, dass das Nicht-Covid-Geschäft stark abgeschnitten habe.

Die Zielsetzungen von K+S (K+S) für das laufende Geschäftsjahr trieben den Kurs der Aktie auf den höchsten Stand seit August 2018. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,9 Prozent. Der Düngemittelproduzent rechnet in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Nach eigener Aussage liegt das Unternehmen damit über der aktuellen Markterwartung.

Beim Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) könnte ein Großaktionär bald für Unruhe sorgen. Die als aktivistischer Investor bekannte US-Gesellschaft Valueact hat ihren Anteil an dem Unternehmen auf 11,4 Prozent fast verdoppelt. Positive Impulse lieferten Aussagen des Managements, wonach die Zahlen zum abgelaufenen Jahr am oberen Ende der Ausblicksspanne lägen. Die Ströer-Papiere rückten zuletzt um 4,2 Prozent vor.

Die Titel von DIC Asset gewannen nach starken Jahreszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten 5,1 Prozent. Der operative Gewinn (FFO) stieg 2021 um 11 Prozent und soll im laufenden Jahr ähnlich klar zulegen. Die Zahlen entsprächen insgesamt den Erwartungen und der Ausblick auf 2022 deute auf ein weiterhin solides Wachstum hin, kommentierte ein Händler.

Die Aktien von JENOPTIK reagierten mit einem Kursplus von 3,4 Prozent auf die Jahreszahlen des Technologiekonzerns. Wegen einer Übernahme und des Booms in der Chipbranche hat Jenoptik 2021 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Ein Händler lobte in einer ersten Reaktion aber vor allem den starken Auftragseingang, der Gutes für 2022 verheiße.

Die Papiere von Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) setzten sich nach Quartalszahlen mit einem Plus von 11,7 Prozent klar an die Spitze des SDAX der kleineren Börsentitel. Der Hersteller von Druckmaschinen habe im dritten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Daniel Gleim vom Investmenthaus Stifel. Die gestiegene Bewertung der Aktien sei gerechtfertigt.

Der Euro kostete zuletzt 1,1435 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Vortag auf 1,1408 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Vortag auf 0,10 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,07 Prozent auf 141,36 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,28 Prozent auf 165,77 Zähler./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---