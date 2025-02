Aktien Frankfurt: Dax mit freundlich erwarteten US-Börsen wieder im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seine zeitweilige Schwäche nach einem Rekordhoch im Handelsverlauf wieder abgeschüttelt. Auch dank der freundlich erwarteten US-Börsen, wo sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende ebenfalls neue Bestmarken abzeichnen, notierte der deutsche Leitindex am Nachmittag 0,22 Prozent höher bei 22.849,26 Punkten.

Der MDAX zog sogar um 1,20 Prozent auf 28.492,68 Punkte an und erreichte erneut ein Hoch seit August 2023. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 setzte mit plus 0,41 Prozent ebenfalls seinen Rekordlauf fort, nachdem er am Vortag seine zur Jahrtausendwende aufgestellte Bestmarke geknackt hatte.

"Die Tausendermarken fallen im Dax gerade beinahe im Wochenrhythmus", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Er erinnerte daran, dass der Index vor einer Woche erstmals die 22.000 Punkte hinter sich gelassen und sich am Morgen der nächsten runden Hürde von 23.000 Punkten genähert hatte. "Frei nach dem Motto 'The Trend is your Friend' bleiben alle im Markt und schauen zu, wie andere gezwungen sind einzusteigen beziehungsweise zuzukaufen."

Die Rüstungstitel Rheinmetall und HENSOLDT glänzten nach dem jüngsten Höhenflug mit weiteren Rekorden, wobei Rheinmetall zuletzt allerdings mit minus 0,4 Prozent ein wenig unter Gewinnmitnahmen litten. RENK schafften es immerhin auf ein weiteres Hoch seit April. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research sprach in seinem Kommentar zu Renk von einem Superzyklus im Verteidigungsbereich.

Bei MDax-Spitzenreiter thyssenkrupp standen ein Plus von 7,8 Prozent und ein Hoch seit 13 Monaten zu Buche. Die Aktien des Industriekonzerns dürften wie schon am Vortag von einer optimistischen Einschätzung der Bank of America zu einem Börsengang von Thyssenkrupp Marine Systems profitieren.

Bei CTS Eventim konnten sich die Anleger nach Rekordzahlen ebenfalls über einen Kursrekord freuen. Dank Gewinnen von 5,7 Prozent zählten die Aktien des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters zu den besten MDax-Werten. Die Eckdaten für 2024 lägen über den Erwartungen und dürften das Vertrauen in den Anlagehintergrund wiederherstellen, kommentierte Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan.

Elmos (Elmos Semiconductor) konnte mit seinem Quartalsbericht dagegen nicht punkten: Die Aktien büßten als Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDAX 7,6 Prozent ein. Ein Händler bezeichnete den Ausblick des Halbleiterherstellers als vorsichtig. Der Mittelwert der Zielspanne für die operative Marge 2025 liege etwas unter der Markterwartung.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group (NORMA Group SE) muss sich einen neuen Chef suchen, was die Aktien um 3,8 Prozent absacken ließ./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---