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Aktien Frankfurt: Dax mit neuem Schwung nach US-Zwischenwahlen

Aktien Frankfurt: Dax mit neuem Schwung nach US-Zwischenwahlen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der DAX am Mittwoch mit neuem Schwung kräftig zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. In der Berichtssaison überraschten einige Unternehmen positiv und gaben dem Markt Auftrieb. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 1,45 Prozent auf 26.241 Punkte. Die Unsicherheit der letzten Tage vor den Wahlen ist verflogen.

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Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, sprach angesichts des Triumphs der Demokraten von einem blauen Tsunami. "Ursächlich für die Wahlpleite der Republikaner war die hohe Teuerung, aber auch der Bau von KI-Rechenzentren sorgt zunehmend für Frust in großen Teilen der Bevölkerung."

Anleger schöpften am Mittwoch aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht, erklärte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Kursgewinne. Besonders die Ergebnisse von Heidelberg Materials, Scout24 und Continental sorgen für Kaufinteresse und zeigen, dass die deutschen Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds positive Überraschungen liefern können.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen legte um die Mittagszeit um 1,44 Prozent auf 31.185 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,8 Prozent.

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Im Dax stiegen die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials an der Index-Spitze um 8,6 Prozent. Für die Titel des Reifenherstellers Continental ging es nach einer Anhebung der Gewinnprognose um 5,7 Prozent hinauf. BMW hingegen hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben. Der Kurs legte am Mittwoch trotzdem um 1,1 Prozent zu.

Auf den ersten beiden Plätzen im MDax gewannen Siltronic und Nordex jeweils um die 8 Prozent. Der Chipzulieferer hatte den Jahresausblick angehoben. Die Nordex-Aktien wiederum profitierten vom US-Wahlausgang: Mit der neuen Stärke der Demokraten winkt dem Bereich Erneuerbare Energien mehr Unterstützung.

Die Anteile des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 waren nach finalen Quartalszahlen mit minus 2,5 Prozent auffällig schwach./ajx/mis

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

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