Aktien Frankfurt: Dax moderat im Plus - Gute Konjunkturdaten stützen

21.07.26 14:54 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenstart hat sich der DAX auch am Dienstag mit der Richtungssuche schwergetan. In einem weiterhin unsicheren Umfeld konnten überraschend gute Konjunkturdaten den deutschen Leitindex zumindest etwas stützen. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim erhobenen Konjunkturerwartungen haben sich im Juli stärker als erwartet verbessert.

Werbung

Der Dax stand am frühen Nachmittag 0,1 Prozent im Plus bei 24.878 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch des Börsenbarometers von rund 25.900 Punkten von Anfang Juli in Sichtweite.

"Die befragten Finanzmarktanalysten sind trotz der neuerlichen Zuspitzung am Persischen Golf und gestiegener Ölpreise deutlich optimistischer", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank mit Blick auf die ZEW-Daten und ergänzte: "Und tatsächlich, die deutsche Wirtschaft zeigte zuletzt eine gewisse Resilienz."

Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,1 Prozent auf 31.650 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Werbung

Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten unklar, denn der Krieg zwischen den USA und dem Iran dauert unvermindert an. Aktuell bemühen sich zwar die Vermittler im Nahost-Krieg Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe, allerdings dauern die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten an.

"Die Anleger suchen derzeit nach Leitplanken für ihre Entscheidungen", schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Doch zwischen Friedenssignalen und neuen militärischen Eskalationen verschöben sich diese Orientierungspunkte beinahe täglich.

An den asiatischen Börsen hatte die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten für Rückenwind gesorgt. In Seoul legten KI- und Halbleiteraktien wieder zu, die zuletzt in großem Stil verkauft worden waren.

Werbung

Davon profitierten auch Branchenwerte hierzulande. So stiegen die Anteilsscheine von Infineon an der Dax-Spitze um fast vier Prozent. Im Nebenwerteindex SDAX hatten die Papiere von LPKF (LPKF LaserElectronics) mit einem Plus von knapp acht Prozent die Nase klar vorn. Unter den Favoriten im MDax zogen Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) um jeweils fast sechs Prozent an.

Am MDax-Ende knickten die Vorzugsaktien des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers Sartorius (Sartorius vz) um 8,5 Prozent ein. Der US-Wettbewerber Danaher hatte im abgelaufenen Quartal mit seinem operativen Ergebnis enttäuscht.

Unter den schwächsten Werten im Dax fielen die zuletzt stark gelaufenen Aktien der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) um 2,6 Prozent. Finanzchef Andrew Buchanan sagte der "Börsen-Zeitung" mit Blick auf die Rückversicherung: "Im Rahmen der Arbeiten für den Halbjahresabschluss werden wir sehr genau auf das Geschäft in der Pipeline für das dritte und vierte Quartal schauen. Daraus wird sich ergeben, welche Prognose wir dem Markt geben." Munich Re scheine also seine Prognosen für die Schaden- und Unfallrückversicherung zu hinterfragen, sagte ein Händler.

Die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresabschlusses durch die Finanzaufsicht Bafin hat die Aktien des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich nicht lange unter Druck gesetzt. Am Markt setzte sich die Auffassung durch, dass es nur um eine zeitliche Verschiebung einer bestimmten Wertminderung innerhalb des Geschäftsjahres geht. Die Papiere waren zwischenzeitlich um 5,5 Prozent abgesackt und legten zuletzt um 0,5 Prozent zu./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---